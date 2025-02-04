和泰車總經理蘇純興喊2025「Do impossible」開創新局

全球汽車市場快速變革，國內面臨新挑戰，全新汽車移動時代來臨，和泰車總經理蘇純興，今年總市場銷售規模45萬台，和泰車2025代理TOYOTA/ Lexus/ HINO有信心繼續衝高，保持領先龍頭地位，實踐「Do Amazing」的目標，更要「Do impossible」開創新局。

和泰汽車將推出多款新車，2025年全年銷售目標16.5萬台，維持龍頭領先的地位；2024全年總市場達457,830台，和泰汽車三品牌合計總登錄超過15.9萬台，刷下歷史次高紀錄，市佔率34.9%，同時蟬聯23年台灣車市冠軍，營業額突破2,700億，並創下歷史新高。

其中TOYOTA登錄超越12.5萬台，市佔率27.4%；COROLLA CROSS連續四年穩居全市場銷售第一位，TOWN ACE車系、RAV4及YARiS CROSS則分別囊括總市場銷售二到四名，獨霸總市場銷售前四名。

在豪華車市場，Lexus登錄超過2.8萬台，市佔率達24.7%，再次取得豪華車市場龍頭寶座，其中NX取得單一車系排名No.1，更是豪華車市場中唯一年銷售突破萬台的車款；RX、LM分別在豪華中大型SUV房車、L-MPV級距中獲得銷售冠軍。

商用車部分，即使面臨市場需求趨緩以及部分車型缺車等不利因素，TOYOTA及HINO商用車3.49噸(含)以上。

和泰汽車持續以顧客為核心，積極推動創新，2025年，我們將持續秉持「think Amazing」的嶄新思維，為消費者打造更優質的體驗。

蘇純興進一步表示，和泰集團持續以MaaS為願景，打造全面的「移動服務體驗」。2023年甫推出旅遊規劃APP「去趣」，去年已成為台灣旅遊規劃APP下載No.1，2025年App下載數目標超越400萬，擴大國內外商務合作，掌握觀光商機。

和泰集團點數購物商城「和泰購」將加入智能搜尋及個人化AI推薦，並推出APP，提升會員消費體驗。另外，yoxi將進駐左營與彰化高鐵站，並推出高鐵特約計程車功能；更推出跨國叫車服務功能，使用「去趣」打開yoxi APP即可搭乘日本計程車，實現台日無縫銜接的叫車體驗。iRent則將擴大路邊租還服務範圍，並將帳號整合集團旗下用車服務，提供會員更便利的使用體驗。

和泰集團關注在地需求，貫徹日本豐田「Producing Happiness for All」精神，希望為社會「量產幸福」，從2024年開始整合資源，與關係企業及經銷商攜手投入公益專案。2025年也將透過「量產幸福 移動公益」、「原民合唱團」、「導護志工裝備捐贈」、「集團捐血活動」四項重點專案，集團共同創造永續與美好。「量產幸福移動公益」已完成全台六都公益接駁服務布局，新年度將與多家NGO及NPO公益組織合作，累積捐贈近千萬車資，並計畫導入iRent/附駕包車，拓展全新型態公益合作模式。「原民合唱團」公益贊助新竹縣嘉興與桃山原住民國小合唱團，2024年透過集團力量，協助原民孩童前進紐西蘭與義大利，參賽世界合唱大賽，獲得《金質獎》等多項大獎，未來也將整合集團資源，延續圓夢的力量。

「原生動物守護」將在《動物出沒熱點》車用導航圖資基礎上發展石虎獨立顯示功能，強化台灣動物防護意識。