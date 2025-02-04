龍頭車廠和泰車預估今年45萬台 目標市占率36.7%

車市龍頭和泰車（2207）總經理4日表示，去年車廠供應量穩定，大量未交車訂單解銷，全年市場達到45.7萬台，今年雖然各國央行貨政策未明， 地緣政治衝突下，台灣因有汰舊換新最後一年，各品牌促銷案下，預期全年市場約在45萬台規模，維持穩定表現。

和泰車今日舉行媒體春酒，說明對今年市場的看法。蘇純興指出，台灣車市回穩，多數訂單於2023年解消狀況下，2024全年總市場達457,830台。和泰汽車三品牌合計總登錄超過15.9萬台，刷下歷史次高紀錄，市佔率34.9%，同時蟬聯23年台灣車市冠軍，營業額突破2,700億，並創下歷史新高。和泰車2025年並設定挑戰目標，TOYOTA 、LEXUS、HINO三品牌的銷售目標為16.5萬台，市占率目標36.7%。

和泰車表示，去年和泰車旗下TOYOTA登錄超越12.5萬台，市佔率27.4%；COROLLA CROSS連續四年穩居全市場銷售第一位，TOWN ACE車系、RAV4及YARiS CROSS則分別囊括總市場銷售二到四名，獨霸總市場銷售前四名。在豪華車市場，Lexus登錄超過2.8萬台，市佔率達24.7%，再次取得豪華車市場龍頭寶座，其中NX取得單一車系排名No.1，更是豪華車市場中唯一年銷售突破萬台的車款；RX、LM分別在豪華中大型SUV房車、L-MPV級距中獲得銷售冠軍。商用車部分，即使面臨市場需求趨緩以及部分車型缺車等不利因素，TOYOTA及HINO商用車3.49噸(含)以上仍登錄超過6,000台，市佔率34.3%，達成商用車市場銷售四連霸。TOYOTA COROLLA CROSS連續四年穩居車市最暢銷車款，並於去年迎來全新改款，持續搶攻SUV市場

Lexus穩坐豪華車市場冠軍寶座，持續推動Lexus Electrified品牌計畫，滿足顧客多元化需求。

和泰集團部分，將持續以MaaS為願景，打造全面的「移動服務體驗」。2023年甫推出旅遊規劃APP「去趣」，去年已成為台灣旅遊規劃APP下載No.1，2025年App下載數目標超越400萬，擴大國內外商務合作，掌握觀光商機。和泰集團點數購物商城「和泰購」將加入智能搜尋及個人化AI推薦，並推出APP，提升會員消費體驗。另外，yoxi將進駐左營與彰化高鐵站，並推出高鐵特約計程車功能；更推出跨國叫車服務功能，使用「去趣」打開yoxi APP即可搭乘日本計程車，實現台日無縫銜接的叫車體驗。iRent則將擴大路邊租還服務範圍，並將帳號整合集團旗下用車服務，提供會員更便利的使用體驗。

和泰集團關注在地需求，貫徹日本豐田「Producing Happiness for All」精神，希望為社會「量產幸福」，從2024年開始整合資源，與關係企業及經銷商攜手投入公益專案。2025年也將透過「量產幸福 移動公益」、「原民合唱團」、「導護志工裝備捐贈」、「集團捐血活動」四項重點專案，集團共同創造永續與美好。「量產幸福 移動公益」已完成全台六都公益接駁服務布局，新年度將與多家NGO及NPO公益組織合作，累積捐贈近千萬車資，並計畫導入iRent/附駕包車，拓展全新型態公益合作模式。「原民合唱團」公益贊助新竹縣嘉興與桃山原住民國小合唱團，2024年透過集團力量，協助原民孩童前進紐西蘭與義大利，參賽世界合唱大賽，獲得《金質獎》等多項大獎，未來也將整合集團資源，延續圓夢的力量。「原生動物守護」將在《動物出沒熱點》車用導航圖資基礎上發展石虎獨立顯示功能，強化台灣動物防護意識。

面對汽車市場的快速變革與挑戰，和泰汽車持續以顧客為核心，積極推動創新。2025年，我們將持續秉持「think Amazing」的嶄新思維，為消費者打造更優質的體驗。我們也將持續攜手集團關係企業，共同創造永續移動的新時代，不只實踐「Do Amazing」的目標，更要「Do impossible」開創新局。