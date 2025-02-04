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持平看待今年車市 和泰：估全年掛牌約45萬台水準

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
和泰總經理蘇純興預估全年市場仍有45萬台以上的水準。記者林海／攝影
和泰總經理蘇純興預估全年市場仍有45萬台以上的水準。記者林海／攝影

看好今年車市，汽車龍頭和泰車總經理蘇純興今日表示，今年全球經濟政治及各國央行貨幣政策未明仍充滿不確定性，但在政府汰舊換新政策最後一年的刺激下，將有需求前移的狀況，加上各品牌推出強力販促活動，與進口品牌穩定到港交車的挹注下，預估全年市場仍有45萬台以上的水準。

去年台灣車市回穩，多數訂單於2023年解消狀況下，總掛牌數達457830台，其中和泰車TOYOTA、Lexus、HINO三品牌登錄超過15.9萬台，刷下歷史次高紀錄，市佔率34.9%，同時連續23年蟬聯台灣車市冠軍，營業額突破2700億元，創下歷史新高。

和泰車管理本部本部長賴志偉指出，去年TOYOTA登錄超越12.5萬台，市占率27.4%；COROLLA CROSS連續四年穩居全市場銷售第一位，TOWN ACE車系、RAV4及YARiS CROSS則分別囊括總市場銷售二到四名，獨霸總市場銷售前四名；在豪華車市場，Lexus登錄超過2.8萬台，市占率達24.7%，再次取得豪華車市場龍頭寶座，其中NX更是豪華車市場中唯一年銷售突破萬台的車款。

賴志偉表示，今年預估呈現「內冷外溫」的情況，今年和泰車三個品牌將挑戰合計16.5萬台、市占率36.7%的販賣目標。

蘇純興也說，2025年將持續秉持「think Amazing」的嶄新思維，為消費者打造更優質的體驗。也將持續攜手集團關係企業，共同創造永續移動的新時代，不只實踐「DoAmazing」的目標，更要「Do impossible」開創新局。

和泰車 車市

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