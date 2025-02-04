減陸運負擔！港務公司拼高雄港貨櫃量提升 祭多項獎勵

今年全球前兩大貨櫃船公司，地中海與馬士基航運合組的2M聯盟即將解散，馬士基與赫伯羅德另合組雙子星聯盟，全球船期將出現混亂狀況，台灣港務公司為此推出新闢航線獎勵，吸引聯盟新航線掛靠高雄港，另外因高雄港洲際貨櫃中心聯外交通壅塞問題仍未解決，港務公司祭出「洲際貨櫃碼頭雙靠獎勵」盼降低陸運負擔。

港務公司推出「114年度行銷獎勵方案」，包含「貨櫃增量獎勵」、「新闢航線獎勵」、「藍色公路獎勵」及「高雄港洲際貨櫃碼頭雙靠獎勵」等措施，除了提高「貨櫃增量獎勵」及「藍色公路獎勵」單位獎金，因應海運聯盟重組及高雄港洲際貨櫃中心聯外交通壅塞問題，新增「新闢航線獎勵」及「洲際貨櫃碼頭雙靠獎勵」。

港務公司表示，114年獎勵分為貨櫃增量及航港減碳等2主軸，高雄港貨櫃量今年目標至少提升3%，但因進出口貿易量尚明顯復甦，成長動能聚焦於轉口，加上今年地中海與馬士基航運組成的2M聯盟解散、馬士基與赫伯羅德另合組雙子星聯盟(Gemini)等航運變化，港務公司看準聯盟航商重新佈署航線時機，提高貨櫃增量獎勵單價，並推出新闢航線獎勵，吸引聯盟新航線掛靠高雄港和進行轉口作業。

港務公司2013年起實施藍色公路獎勵，鼓勵業者以藍色公路運輸作減碳，目前除了國籍航商經營2條國內固定航線外，外籍航商均以國際航線空艙便載方式承運，去年藍色公路貨櫃裝卸量達130萬TEU。為進一步減少陸路貨櫃車碳排，今年藍色公路獎勵單價提高，且考量外籍航商採租用艙位方式進行轉運，獎勵對象由船舶運送人調整為貨櫃擁有者(Box operator)，希望鼓勵更多航商使用藍色公路。

此外，因應高雄港第六、七貨櫃中心啟用後，沿海路受貨櫃車專用車道施工影響致沿線交通壅塞，港務公司編列8千萬元辦理「高雄港洲際貨櫃碼頭雙靠獎勵」，鼓勵航商以海運運輸方式，取代原本以陸拖方式行經沿海路往返洲際貨櫃中心與其他貨櫃中心間貨櫃，預期在國道七號及貨櫃車專用道建成前，有效分流沿海路貨櫃車流量，減少對市區交通的壓力。

港務公司表示，今年獎勵方案原編列6.5億，遭立院刪減1千萬、凍結10％，預算改為5.75億，去年獎勵方案預算6.5億，預計發放6.2億，今年行銷獎勵方案中，藍色公路等與多項綠色相關獎勵措施占總獎勵預算超過5成，除積極打拚櫃量成長，也希帶動國內航運產業的綠色轉型，對臺灣整體的減碳目標期望做出貢獻。