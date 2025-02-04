新春鋼價第一盤大漲 鋼筋鳴槍帶旺鋼市 中鋼後市樂觀
新春鋼價第一盤大漲、鋼筋先行。4日鋼筋每公噸大漲300元，映證春節後鋼市開紅盤的預期，鋼價有撐的情況下，中鋼（2002）價格策略空間擴大，後市看旺。
豐興（2015）協理莊文哲指出，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼本週上漲至每公噸305美元，美國貨櫃廢鋼本週報價上漲為305美元，澳洲鐵礦砂由104.05美元下修至104美元。
豐興4日業務會議拍板，國內廢鋼每公噸上漲300元，鋼筋基價漲300元，型鋼產品基價平盤。
法人表示，國內鋼價新春第一盤4日由豐興開出，廢鋼與鋼筋每公噸大漲300元，鋼價起漲、鋼筋先行，有利中鋼節後操盤，短中期展望樂觀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言