新春鋼價第一盤大漲 鋼筋鳴槍帶旺鋼市 中鋼後市樂觀

新春鋼價第一盤大漲、鋼筋先行。4日鋼筋每公噸大漲300元，映證春節後鋼市開紅盤的預期，鋼價有撐的情況下，中鋼（2002）價格策略空間擴大，後市看旺。

豐興（2015）協理莊文哲指出，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼本週上漲至每公噸305美元，美國貨櫃廢鋼本週報價上漲為305美元，澳洲鐵礦砂由104.05美元下修至104美元。

豐興4日業務會議拍板，國內廢鋼每公噸上漲300元，鋼筋基價漲300元，型鋼產品基價平盤。

法人表示，國內鋼價新春第一盤4日由豐興開出，廢鋼與鋼筋每公噸大漲300元，鋼價起漲、鋼筋先行，有利中鋼節後操盤，短中期展望樂觀。