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廠房、通路都在美國 大成鋼兩天飆逾一成

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

美國總統川普上周六下令對從加拿大、墨西哥和中國大陸進口的商品全面開徵關稅，關稅戰成市場焦點，鋼鐵股中以大成鋼（2027）漲勢最強，因大成鋼廠房、通路都在美國，較不受川普政策影響，4日盤中續漲逾4%，開紅盤兩日大漲13%，堪稱最大贏家。

大成鋼（2027）受惠美國製造、及災後重建等題材，首先是美國製造，大成鋼廠房、通路都在美國，較不受川普政策影響，不僅不用被課徵額外關稅，還有望受惠關稅拉升鋁鋼價格等利多。

而洛杉磯野火燒毀上萬戶民宅，初估損失逾新台幣5兆元，後續潛在重建鋼鐵需求呼之欲出；同時川普目標百日內結束俄烏戰爭、以哈停戰等戰後重建，將有利鋼價表現。

大成鋼為美國最大鋁捲板、不鏽鋼產品通路商，與美國基礎建設關係密切。美國聯準會2024年9月起開始降息後，客戶群已出現明顯買氣，有回補庫存需求。

鋼鐵原物料方面，農曆新年期間，鐵礦砂最新報價約每噸105美元，呈現水平整理、維持在105美元上下，LME鎳價則下跌至每噸15,000美元，在農曆年節期間下跌約3.2%。

法人表示，今年全球的鋼鐵市場需求可望落底回升，非中國大陸市場的鋼鐵需求受益於印度、東南亞、中南美洲及中東、非洲等地的需求成長，而中國大陸市場需求經歷連四年下滑後，市場規模已來到疫情前的水準，2025年的下滑幅度也可望略為縮小。

美國聯準會 鋼鐵股

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