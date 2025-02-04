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75億健康產業園區啟動 「山城一哥」實價站5字頭

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
亞洲大學斥資75億元在豐原打造「亞洲大學豐富健康產業園區」。圖／業者提供
亞洲大學斥資75億元在豐原打造「亞洲大學豐富健康產業園區」。圖／業者提供

大台中分為山、海、屯區，其中交通便利的「山城一哥」豐原區，在去年亞洲大學斥資75億元，打造亞洲大學豐富健康產業園區後，吸引建商積極進場推案，房市加快升溫。

根據業者統計實價資料，亞洲大健康產業園區周邊近一年新案成交均價已達41.31萬元，年漲幅達14.9%，預售屋最高單價更已突破5字頭。

實價顯示，「慶山明仁」最高單價已達55.3萬元，「富宇大宅豐鼎」最高單價也來到53.8萬元，顯示豐原房市受惠國道四號交通利多，加上醫療運動健康機能注入、房市展現強勁升值潛力。

亞洲大學豐富健康產業園區為台中豐原區最大招商案，基地6,000坪，規劃興建醫院、綜合長照機構和公托中心，除提供醫療、長照、運動醫學等服務，也創造2,000個以上就業機會，園區已於去年5月動工，預計2028年完工營運。

住展雜誌發言人陳炳辰分析，豐原房市近年來明顯升溫，主要是國道四號豐潭段通車後，交通便利性大幅提升、區域重大建設利多，以及與台中市區相比具價格優勢。

另外，豐原鄰近中科后里園區，吸引大量換屋族與首購族進駐，帶動在地商業活動蓬勃發展，生活圈規模持續擴大也是主因，預料隨著交通路網的逐漸優化，豐原可望成為北台中重要交通樞紐，房市發展可期。

看好豐原房市，久樘開發、慶山建設及富宇建設都積極布局，其中久樘建設繼「久樘宸陽」之後，再推出「久樘雋陽」，個案鄰近豐原區公所及11期、14期雙商圈，規劃36~38坪、42~43坪自住、換屋產品。

豐原近期指標個案／業者提供
豐原近期指標個案／業者提供

亞洲大學 房市

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