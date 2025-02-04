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重建題材、川普關稅政策及紅海問題 牽動全球航運運價走勢

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

航運股新春開紅盤以來，長榮（2603）、陽明海運（2609）及萬海（2615）股價表現相對疲軟，擁有重建題材的散裝船慧洋-KY（2637）領軍反彈，上漲的力道相對較強；法人分析，重建題材、川普的關稅政策及紅海問題，將影響全球政經局勢，也會持續牽動全球航運業者運價走勢。

巴拿馬3日宣布不再跟中國大陸續約退出中國大陸的「一帶一路」， 這條運河每年運輸價值約2,700億美元，全新的政策變化將影響到全球龐大的物流供應鏈，國內的航運業者認為，初期對於全球海運市場的影響不大，長期還要觀察相關的政策變化。

航運業者認為，美國總統當選人川普強調將讓美國再次偉大，未來川普的各項經濟政策將進一步影響到全球貨櫃輪市場變化，國內的航運業界長榮、陽明、萬海、台驊（2636）、中菲行（5609）及捷迅（2643）等業者都屏息靜觀，2025年有無「大航海時代」，要看川普及紅海危機的臉色。

國內的物流業者分析，根據統計這條運河每年運輸價值約2700億美元的貨物，占全球海上貿易量5%， 2017年巴拿馬加入中國大陸的「一帶一路」，隨著美國總統川普對於巴拿馬運河的重視後，巴拿馬總統2月3日也宣布退出中國大陸的「一帶一路」合作。

國內的物流業者進一步分析，巴拿馬退出一帶一路後，會影響中國大陸在中南美的布局，未來持續觀察巴拿馬在運河相關政策的調整，包括運河費用是不是會調高等，如果運河費用拉高，航商的成本增加，最終勢必要請客戶一起吸收；其次，要注意會不會造成新一波的地緣政治風險問題。

2024年中東地緣政治造成紅海危機，改變全球貨櫃輪生態，貨櫃三雄2024年前三季的獲利輕鬆賺進一個資本額；長榮海運2024年累計前三季稅後純益達1,087.54億元，年增239.40%，每股盈餘為50.68元；陽明累計前三季整稅後純益516.34億元，較去年同期增加750%，每股稅後純益為14.79元；萬海累計前三季稅後純益為達346.23億元，每股稅後純益為12.34元。

巴拿馬運河

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