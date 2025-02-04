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去年台灣離岸風電市場 首度高居除大陸外全球第一
彭博新能源財經（BloombergNEF）指出，台灣2024年在中國大陸以外全球離岸風電新增的裝置容量首度高居第一。離岸風電開發商單單去年在台灣便推動六個離岸風電方案，共設立了超過200座風電機，裝置容量共1,783千瓩（MW）。
在這之前，台灣的離岸風岸只執行了四個方案，裝置容量為613千瓩。
荷蘭因為發電量能高達1,529千瓩的最大風電場Hollandse Kust Zuid開始運作，排名第二。第三名的法國，在2024年首次出現新增離岸風電量能超越1,000千瓩，讓全法國的離岸風電發電量能成長兩倍。
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