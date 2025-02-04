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車廠出招搶市 決戰品牌力

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

元月車市買氣冷清，為了搶市，各車廠在年初即祭出優惠方案搶市，包括裕隆集團包括納智捷、中華車（2204）的MG，還有和泰車、馬自達都有新招對應，MG甚至打出車市的新青安方案，以「超低自備（款）」對應嚴苛的市場環境與列強競爭。

業內預期，2月車市將維持較去年同期衰退的局面，疫情結束以來，今年車市進入真正考驗的年度，決戰品牌策略與產品力。

馬自達2月推指定車型最高五年百萬零利率和五年原廠保固，和泰車RAV4的配件金和限時最高80萬元零利率，納智捷n7也推購車優惠和充電點數，福斯汽車的Tiquan Allspace限定優惠價、加碼補助金，最高優惠超過20萬元，對想買車的消費者都具有相當高的吸引力。

MG的購車優惠則被稱為車界的新青安，HS車款除了首年免付本金，80萬元分72期，月繳1,398元，超低月繳和超長分期，直接降低購車的門檻，也可望降低購車的年齡層。

和泰車 納智捷 車市

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