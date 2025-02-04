元月車市掛牌 和泰逆勢成長銷量寫14年次高

元月車市買氣急凍。2025年開年首月車市掛牌量昨（3）日出爐，元月車市掛牌數較去年同期衰退逾二成，不過，龍頭車廠和泰車（2207）掛牌量與市占率卻逆勢成長，市占衝上46.6%、創新高，形同搶下單月車市的半壁江山。

業內人士指出，按照往例1月車市是春節前的傳統旺季，甚至是每年的高峰，但今年的市場表現相對弱勢，預估2月車市規模將較去年同期衰退9%。對此業界指出，如果2月車市持續冷清，今年的車市發展，恐趨於保守。

業者指出，元月的衰退主要因農曆年假較早導致工作天數減少，加上部分消費者提前準備過年影響，總市場登錄35,064輛，年減21.8%，預估2月車市規模將在2.4萬輛，比起去年同期仍然少了9%。

元月的前十大品牌掛牌數，除了和泰車與馬自達逆勢成長之外，包括雙B、本田、現代、日產、三菱等各品牌的銷量都較去年同期明顯衰退，即使是進口車品牌也是明顯衰退。

雖然車市冷清，但和泰汽車旗下TOYOTA與LEXUS品牌於1月合計登錄16,351輛，為14年來次高，僅次於2021年元月的19,936輛，市占率衝上46.6%、創新高，掛牌量則比去年同期逆勢成長6.5%，旗下品牌TOYOTA與LEXUS也分別強勢囊括1月車市掛牌量的冠、亞軍頭銜。



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