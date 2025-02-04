口罩、耳溫槍需求看增

國內流感疫情升溫並處流行期，有醫界人士示警，這波流感疫情恐看不到盡頭；另有專家指出，農曆春節期間，民眾頻繁返鄉、走春及出國旅遊，因人員流動與群聚效應，連假後恐加劇流感疫情擴散，對防疫物資的需求將大增。

過往經驗顯示，流感疫情通常在春節後逐步趨緩，但新冠疫情後受到免疫負債影響，加上日本流感疫情大爆發，台灣今年的流感疫情趨緩時間恐延後。業界認為，除了藥品、疫苗與檢測外，另外，對於口罩、耳（額）溫槍、消毒用品等的需求也將同步大增，恐引發新一波防疫物資搶購潮。

農曆春節長假結束，開工首日，醫院、診所湧現大量病患。衛福部疾管署昨（3）日表示，今年春節期間流感疫情較往年更為嚴峻，第四周（1月19日至25日）類流感門急診就診人數達16.2萬人次，創下近十年來同期最高紀錄。第五周（1月26日至2月1日）適逢春節假期，多數醫療機構休診，導致就診人次降至8.8萬人，但隨著連假結束，確診病例預期將再度上升，是否超越第四周仍有待觀察。

疾管署指出，當前台灣流感疫情與國際趨勢密切相關。美國、加拿大、香港與歐洲流感疫情持續升溫，而新加坡疫情持平，日本、韓國與中國則開始下降。根據疾管署監測，本季流感病毒以A型H1N1為主，與目前接種的疫苗株相符。截至2月2日，國內流感併發重症累計641例，其中65歲以上長者占54%，累計死亡132例。