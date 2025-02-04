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流感一波波 引爆疫苗搶打潮…防疫產業訂單爆發

經濟日報／ 記者嚴雅芳侯思蘋／台北報導
亞洲流感疫情升溫，引爆防疫疫苗、藥物與相關物資的訂單大潮。聯合報系資料照
亞洲流感疫情升溫，引爆防疫疫苗、藥物與相關物資的訂單大潮。聯合報系資料照

亞洲流感疫情引爆，國家防疫戰隊成形，帶動新一波疫苗、藥品訂單大潮，包括製藥股永信（3705），疫苗股國光生、高端、東洋，檢測股寶齡富錦、普生等均表示，已準備好防疫武器，配合國家防疫政策，協同投入抗流感大作戰。

衛福部疾管署昨（3）日表示，全面啟動目前公費流感疫苗、自費疫苗接種機制，另為因應流感疫情高峰期即將來到，同步擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件。疾管署指出，北半球整體仍處流感流行期，國內疫情何時緩解，仍須密切關注國際發展。

藝人大S徐熙媛春節期間赴日本旅遊因流感併發肺炎過世，引發市場關注，衛福部疾管署已經擴大流感疫苗接種，也擴大抗流感藥物使用條件。業內指出，此舉將引爆疫苗搶打潮，而在抗病毒藥物擴大使用條件下，相關藥物訂單量也將同步大增。

帶動防疫概念股昨（3）日全面大漲。生技股昨日率先由疫苗股、檢測股發動攻勢，成為開紅盤日買盤追捧的標的，國光生盤中股價急拉、爆量攻頂，檢測股則以寶齡富錦為首，全面大漲表態。

業界指出，國內具備抗流感指標藥物的藥廠以永信製造的「易剋冒」（Eraflu）為首，是唯一獲得疾管署採認的國產克流感口服用藥，與國際大廠克流感產品同步入列公費抗流感藥品，在此波防疫作戰扮演重要角色。

其次，在疫苗方面，包括國光生、高端、東洋等均提供流感疫苗，其中，國光生、高端為公費採購疫苗，東洋則為自費，都可望在這波疫情受惠。

國光生以三價流感疫苗、四價流感疫苗及H1N1新型流感疫苗為主要產品，近年來並與美國Protein Sciences合作，成功將重組蛋白四價流感疫苗商品化並推向美國市場。市場看好流感疫苗為其主要收入來源，而公司近來積極拓展CDMO業務，承接國際藥廠疫苗與蛋白質藥物的代工生產，增添業績動能。

今年類流感門急診就診人次創近十年同期新高，且流感併發重症病例數持續上升，使得上市生技類股指數應聲翻紅，終場收在76.2點，漲幅0.36%，逆勢大盤表態。

檢測方面，除了寶齡富錦大受關注外，普生也持續深化檢測業務，旗下GBC AIO M160新款全自動化核酸檢測設備，操作時間1-2小時即可同時執行最多16組樣品檢測，從萃取到PCR分析皆能在同一台機器上完成。

國光生

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