快訊

五股7.3度 寒流發威16縣市低溫特報 周五強烈冷氣團再接力

墨西哥關稅停徵一個月 道指收復早盤大部分跌幅

川普宣布 對墨西哥關稅延後一個月實施

華航、長榮航出招 加速淨零

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

航空業在面臨減碳三缺的困境下，我國國籍航空也僅能透過毛巾擰水等作為積極減碳，將觸角延伸至地面作業，像是中華航空（2610）透過經濟艙改用環保再製不鏽鋼餐具、長榮航空則是透新貼膜科技減碳等作為，盼能夠達到2050年達到淨零目標。

先前為符合國際規範，民航局已於2023年修訂公告民用航空運輸業及普通航空業管理規則，將CORSIA機制的減碳工作於國內法制化，國籍航空公司需依管理規則規定申報每前一年度的碳排放量，且訂出2024年至2035年需降至2019年的85％目標。

為達成這項目標，國籍航空除了儘可能購買SAF添加外，也紛紛將減碳作為轉移到地面或其他地方。中華航空就直接減碳作業融入日常飛行，像是紙本登機證使用具有森林驗證標章紙材，同時推廣網路報到與電子登機證服務，減少登機流程的紙本作業；經濟艙也改用環保再製不鏽鋼餐具，並逐步落實於全航線等。

長榮航空則是除減少機上一次性塑膠製品的產生及使用，盡量以生物可分解或可回收塑料取代。

減碳 航空業 長榮航空

延伸閱讀

華航空調故障滯留4小時 旅客小年夜留宿曼谷今天返台

2035年減碳新目標 環境部估PM2.5可降至8微克

恐淪為口號？賴清德宣布「減碳新目標」 環境部：不是達不到

長榮航新機 賣萌搶客

相關新聞

流感一波波 引爆疫苗搶打潮…防疫產業訂單爆發

亞洲流感疫情引爆，國家防疫戰隊成形，帶動新一波疫苗、藥品訂單大潮，包括製藥股永信，疫苗股國光生、高端、東洋，檢測股寶齡富...

造船三強滿手單 營運喊衝

國內三大造船廠受惠於在手訂單豐沛，今年營運可望有不錯的表現。龍德造船和中信造船有望進一步提升營收及獲利成績；台船方面，今...

元月車市掛牌 和泰逆勢成長銷量寫14年次高

元月車市買氣急凍。2025年開年首月車市掛牌量昨（3）日出爐，元月車市掛牌數較去年同期衰退逾二成，不過，龍頭車廠和泰車掛...

車廠出招搶市 決戰品牌力

元月車市買氣冷清，為了搶市，各車廠在年初即祭出優惠方案搶市，包括裕隆集團包括納智捷、中華車的MG，還有和泰車、馬自達都有...

口罩、耳溫槍需求看增

國內流感疫情升溫並處流行期，有醫界人士示警，這波流感疫情恐看不到盡頭；另有專家指出，農曆春節期間，民眾頻繁返鄉、走春及出...

金屬業200人實施無薪假

新春開工，勞動部昨（3）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前仍有146家、2,667人實施無薪假，較農曆年前增加一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。