華航、長榮航出招 加速淨零

航空業在面臨減碳三缺的困境下，我國國籍航空也僅能透過毛巾擰水等作為積極減碳，將觸角延伸至地面作業，像是中華航空（2610）透過經濟艙改用環保再製不鏽鋼餐具、長榮航空則是透新貼膜科技減碳等作為，盼能夠達到2050年達到淨零目標。

先前為符合國際規範，民航局已於2023年修訂公告民用航空運輸業及普通航空業管理規則，將CORSIA機制的減碳工作於國內法制化，國籍航空公司需依管理規則規定申報每前一年度的碳排放量，且訂出2024年至2035年需降至2019年的85％目標。

為達成這項目標，國籍航空除了儘可能購買SAF添加外，也紛紛將減碳作為轉移到地面或其他地方。中華航空就直接減碳作業融入日常飛行，像是紙本登機證使用具有森林驗證標章紙材，同時推廣網路報到與電子登機證服務，減少登機流程的紙本作業；經濟艙也改用環保再製不鏽鋼餐具，並逐步落實於全航線等。

長榮航空則是除減少機上一次性塑膠製品的產生及使用，盡量以生物可分解或可回收塑料取代。