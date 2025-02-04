交通部永續燃料平台 助航空業減碳

助航空業減碳，交通部動起來，將建立永續航空燃料（SAF）工作平台，供應端方面將祭出兩招，第一是今年起布局SAF料源，將開放廢食用油進口、禁止出口；第二是預計2030年訂定供應商應提供含SAF燃油的強制規定。

賴清德總統日前召開國家氣候變遷委員會宣布最新減碳目標，2035年上看40％，在減碳策略上新增六大部門，其中在運輸部門針對海陸空交通運具推出對應減碳策略，不過在航空運輸業的減碳工具上卻面臨三缺，包括缺SAF、碳權及新飛機。

對於我國航空減碳的作為，民航局航站管理組長黃武強指出，我國2023年修法通過將航空業減碳法制化，國籍航空須要依循ICAO減碳機制進行積極減碳。目前航空業減碳作為最熱門的是添加SAF，也是多數航空公司常使用的減碳工具之一；然SAF的供給卻是極少量，根據目前市面上的SAF售價，將比航空燃油售價貴三至五倍，且供給量不多，是有錢也很難買到。

目前我國的SAF供給以國外添加或購入為主，主要是SAF生產不易，以國內煉油廠中油及台塑化（6505）來看，雖然已著手研發，但要在既有的煉油廠生產SAF還存在難度，且建置新廠歷日曠久，料源也不好找尋，目前最普遍的做法是以「廢食用油」製作，但原料供應也不夠多。

雖說SAF是航空業減碳主要工具之一，取之不易、成本偏高都是困境。為配合國際減碳趨勢，民航局宣布2025年試辦國籍航空飛機首次在台添加SAF，由中油在桃園機場與松山機場提供。

為達到ICAO訂出的減碳目標，也可透過購買碳權方式來達標。但我國今年才開始收取碳費，最快要到2026年才會試行碳交易（TW ETS），航空業者今年想要透過購買碳權來抵減，也許要轉往國外購買，但碳權目前在全球也是取之不易。

最後則是透過添購新機，像是A321neo機型節省燃油。



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