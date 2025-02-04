谷月涵看好台灣新利基產業

「台灣先生」谷月涵表示，來台灣近40年，過去在投資圈主要研究科技業，也見證台灣半導體產業從出生到成長的過程，雖然是當分析師，但其實未真正參與產業實務經營，現在全心投入能源產業，希望協助台灣在半導體產業外，創造另一個新的產業利基。

谷月涵說，自2011年起就看好台灣生技產業崛起，並投資成立一家基因檢測公司，但後來這家公司未能順利發展，現在他仍是另一家基因檢測公司董事。至於他所擔任的寬量國際策略長一職，從一開始就是兼職工作，現在更已逐漸退居幕後。

谷月涵指出，過去長期做產業分析時就有個期待，希望親自操刀經營事業，正好認識多年的老朋友劉宇環邀他參與聚界潔能，經審慎評估後決定參與。

谷月涵表示，OECD國家過去十年原本電力產出正逐步減少，主因是因為能源使用效率愈來愈高，再加上核能電廠的關閉，如今隨著AI等高耗電產業的興起，現在若要再蓋傳統電廠，時間上已不可行。

他表示，年輕時剛到台灣，有朋友告訴他台灣最強的實力是把東西變小、變便宜、變成可以大量生產。當世界先進國家仍在發展大如足球場規格的核融合發電系統時，聚界的第一項創意卻是要發展可供工廠應用的核融合熱能系統，雖然後續仍要克服的挑戰很多，但相信以台灣的人才和高科技產業成功經驗，應有機會找到成功方程式，讓產業在台灣茁壯。