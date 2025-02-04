「台灣先生」任聚界潔能董座 谷月涵掌舵攻核融合商機

「台灣先生」谷月涵看好能源產業未來，今年起出任台灣唯一核融合發展公司聚界潔能董事長。谷月涵表示，4月將在摩納哥舉行的論壇上，向全世界銷售推廣首創的「Alpha-E核融合教育系統」，目標成為全球第一家可創造業績的核融合開發公司。

谷月涵表示，接任董座的首要目標有兩項，一是協助聚界今年上半年完成3,000萬美元增資，透過投資界的人脈找到海內外投資人；另一項任務是從台灣產業界找到策略合作夥伴。他強調，聚界是專注核融合技術開發公司，技術可應用在各產業領域，希望透過不同領域的技術合作，建構台灣為全球核融合產業供應鏈。

聚界潔能是美商中經集團董事長劉宇環2015年自美國技轉成立的公司，資金來源包括國發基金參與投資的中經合第八號基金，目前在美國加州、台北及台南共四座研發據點，首項核心產品是全球最小的核融合熱能系統，原型機比一台桌上型電腦小，實驗室已做出Q值（淨能量增益比）大於1的成果，但距商業化目標仍要解決不少科學及產業上挑戰。

谷月涵表示，最初對聚界發展也持批評的態度，認為「核融合是30年後的趨勢」，後來到公司實際了解，看到許多階段成果後，決定加入經營。

聚界潔能台灣區總經理張立荃指出，核融合技術發展超過50年，過去主要是歐美及中國大陸等地官方以每年數十億美元資金發展，但從2020年到2024年有許多科技大廠加入投資，五年投入56億美元，包括美國Helion Enegry及ZAP Energy等公司，正將核融合新技術發展朝小型化的目標邁進。

谷月涵說，聚界目前的核心產品距離商業化仍需幾年才能實現，但公司陸續克服難題，例如發展核融合系統需要找到能維持1,680度高溫的材料，清大講座教授葉均蔚發展的高熵合金可協助克服難題。



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