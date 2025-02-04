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海巡署大單 業者競逐

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

海巡署新規畫的「海域維權海巡艦艇建造計劃」，準備以八年時間建造四型共40艘艦艇，預估經費達612億元，將成為三大造船廠台船（2208）、中信造船和龍德造船下一波競逐標的。

據了解，海委會主委管碧玲在去年520就任後提出「海空一體、精銳海巡」政策方向，由海巡署規劃相關方案草案，目前已完成大綱審查。

相關人士指出，這項計畫分為「海空一體、精銳海巡」及「充實基需，強固韌性」二案，合計七大項目；其中，主要的項目在於建造新一代海巡艦艇，規劃方案選項包括有二艘8,000噸級海巡艦、十艘2,000噸級海巡艦，及14艘300噸級巡防艇和14艘100噸級巡防艇。

台船指出，目前鎖定二艘8,000噸級海巡艦和十艘2,000噸級巡防艦，列為優先爭取新單。中信造船和龍德造船基於船塢空間考量，傾向以14艘300噸級巡防艇和14艘100噸級巡防艇做為競標項目。

另外，針對無人船（USV）布局，台船表示，前年已投入研發，龍德造船也積極投入自主系統研發。

海巡署 造船

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