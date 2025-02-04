造船三強滿手單 營運喊衝

國內三大造船廠受惠於在手訂單豐沛，今年營運可望有不錯的表現。龍德造船（6753）和中信造船有望進一步提升營收及獲利成績；台船方面，今年虧損則可大幅收斂，2026年有機會轉虧為盈。

龍德造船和中信造船去年在國艦國造訂單加持下，隨著在手軍艦等訂單工程推進挹注獲利；龍德造船去年前三季稅後純益為5.64億元，相較前一年同期的3.35億元大增68.4%，每股純益5.21元。

中信造船去年全年營收達48.3億元，相較前一年的43.1億元成長12.1%。2024年上半年稅後純益0.19億元，年增9.5%，每股純益為0.23元。

台船方面，因近年承造單艘或首艘艦艇較多，如新型救難艦、潛艦國造原型艦（IDS）和環海翡翠輪（MIV）等，不同於傳統系列商船，其建造複雜度高且缺乏學習曲線效應，以致影響營運。去年前三季稅後淨損12.61億元，每股純損1元。

展望今年，龍德造船和中信造船的軍艦訂單將持續發酵。依龍德造船主要軍艦訂單來看，在手的五艘沱江軍艦訂單，截至去年底為止，工程執行率為25%，預計今年、明年將完成75%，2026年底全數交付。

據了解，龍德造船繼建造首批沱江級軍艦後，2022年以30億元標價拿下海軍第二批三艘沱江級艦艦體建造案後；2023年又拿下國防部編列的90億元第二階段五艘沱江級軍艦船體建造案。

中信造船除繼續建造後續海巡艦艇可穩定貢獻營收外，2022年5月及2023年4月接獲國防部二艘輕型巡防艦90.5億元，以及台灣港務港勤公司的三艘拖船10億元訂單，在產能增加下，將可進一步提升營收及營運績效。

台船今年營運也有望大幅好轉，台船指出，去年8月先後接到中航及萬海（含選擇權）合計20艘商船訂單，金額高達755億元，因此有機會自2026年轉虧為盈。

依據台船規劃，中航二艘21萬噸的散裝船訂單將於今年4月開工，並將與萬海簽訂新建8,000TEU（20呎貨櫃）甲醇雙燃料貨櫃輪12艘，以及選擇權四艘意向書，預計明年第2季開工。