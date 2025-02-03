從寓言學管理／設定共享型目標 須完善配套

話說，春秋時，楚莊王派申舟出使齊國，途經宋國，未按禮節知會而遭殺害。楚王怒而攻宋，宋向晉景公求援，但大夫伯宗以「馬鞭雖長，也無法打到馬腹」來勸阻，最終晉未出兵。後來，人們用「鞭長莫及」比喻力量有所不及。

組織制定共享型目標，期望團隊齊心合力。但若承接者，覺得目標可控性低，就像大夫伯宗提到的「鞭長莫及」，則最終不會採取行動。

所謂共享型目標，是指組織將同一目標適用於不同部門，期望單位間同心協力，共同實現指定目標。

為何組織會設定共享型目標呢？究其目的，主要在於降低本位主義。特別是須仰賴跨部門緊密合作的目標，透過目標共享，營造同舟共濟氛圍，使各部門能無間地協作。

此構想立意良善，但僅將相同目標套用在不同部門上，對間接貢獻部門來說，因目標與職責連結度不高，掌控度低的無力感，可能導致「上有政策、下有對策」的消極行為。

對策一：表面努力，實質擺爛。與其花時間在容易徒勞無功的目標上，不如，投入在能確保得分的任務上，起碼，期末績效不會太難看。

對策二：求神拜佛，聽天由命。無法使上力所致的恐慌，只能求神問卜，倚靠祈禱和信仰的力量，增強心理安定感。

對策三：建立關係，拉幫結派。因成功與否非取決於自身，於是建立私人關係或加入派系，來驅動共同行動。有關係者互相扶持，沒關係者則自生自滅。

對策四：螃蟹效應，相互箝制。由於無法自己達到目標，所以刻意阻礙他人，彼此互扯後腿，都別想達標。

為了避免負面對策，在設立共享型目標時，須考慮以下輔助措施。

一、依據職責，轉換為連結性指標

共享型目標的核心在於共同承擔，但若覺得事不關己，就無法激發積極性，也不會產生休戚與共的革命情懷。因此，須將共享目標進一步細化為與職責直接相關的指標，也就是依職責內容，設定相應的績效指標。

例如，共享目標為營收成長，而人資部門的職責之一是招募人才。為了達成營收目標，人資須確保關鍵人才適時招聘到位，以協助開拓市場，最終實現營收目標。

二、依職責賦予對應權力與資源

除了對接職責，使目標有感之外，尚須就其職責，給予相應的權限，包含決策權、資源使用權與調動權。如此，方能有效地指揮調度人力、物力，大展拳腳。

舉例來說，如果人資部門舉辦校園徵才以招聘人才，為提高效率，須有權調動其他部門參與校園招聘面試，或調用資訊工程部門建立招聘輔助系統，這樣才能掌握時效，交出成果。

對目標成果的掌控度，直接影響投入意願與行動力。掌握度愈高，則勤奮工作才有意義，人才願意全身心投入。相反地，可控度愈低，單靠個人努力，也難以有所成就，則動能偏低。

俗話說：「一個和尚挑水喝，兩個和尚抬水喝，三個和尚沒水喝」，其中蘊含相似道理。一兩個和尚時，權責分配清晰；三個和尚時，看似人人有責、人人有份，但權責不明確，反而導致人人都不願主動採取行動。

想降低本位主義，並激發對共享目標的積極性，應明確劃分各部門的次要目標與權責，使其享有最大範圍的掌控感，戮力達成各自的小目標，最終共同完成共享目標。