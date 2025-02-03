發現薇趨勢／實體店進化 賣的是情懷

數位科技已融入食衣住行，肚子餓了用Uber Eats，開車有Etag和 Uspace節省排隊時間；等公車必須知道幾分鐘進站；比起忠孝東路走九遍，不如看直播網購買衣服；與其日日跑銀行繳費，不如設定水電、信用卡、生活雜費網路扣繳——現代人實際接觸的機會比十年前減少許多，在這樣的環境下，實體店該如何重新定位？

過去30年，閒暇無事時，我很喜歡逛實體書店。不論是了解當下火紅的出版品與新趨勢，還是透過暢銷榜尋找內容缺口，書店都是一個令人放鬆的地方；然而，近期造訪一間占地五層樓的實體書店，僅走完一樓，內心便湧上一種難以形容的慌張感。

通常書店的一樓擺放的是新書與暢銷書，我仔細繞了三圈，卻沒有一本書讓我產生共鳴。是我跟時代脫節了？還是恰好碰上出版業的寒流？

全球出版業其實在數位化的浪潮下，皆面臨讀者流失及數位轉型的議題。從讀者流失層面來看，能填補空白時間的選擇太多，手遊、Youtube、短影音、戶外休閒活動，還保留靜態閱讀興趣的人口比例在台灣明顯下滑。

因此，轉型做有聲書或電子書，是部分出版業選擇的出路，不占空間，製作成本更低；但許多有聲書過度使用AI語音模型，讓本來有溫度的文字變得冷冰冰，撫慰心靈的字句聽起來盡是敷衍。

出版業印刷成品，下一站就是在實體書店出售，這個時代的書店應該被賦予什麼樣的任務與意義呢？

有的書店選擇多角化經營，電影院、創意文具、時尚香氛應有盡有，明明是書店，書的比例卻空前的少。經營書店的朋友說，因為很多人當書店是體驗店，是培養文青氣息的好所在；然而講到買書，還是在網路上買更實惠，有特別折扣，還不用狼狽地提回家。

過去實體書店除了「暢銷榜」引人注意，主題策展也是活化庫存銷售的好方式。身邊許多在網路買書的朋友，常常因為書店的主題策展太敲中他們的心，當下就買了幾十本書。這可能也是國際書展迷人之處，價格優惠之外，國際書展較常出現策展形式的販售，透過營造情境，創造消費。

上班中午用餐和假日與朋友吃飯，是兩種完全不同的情境。上班用餐講求快狠準，省下的時間還能午休；而與朋友吃飯，多選擇燈光美氣氛佳的餐廳，額外的「實體服務」讓食物的價值更升級。

這樣的商業模式，星巴克行之有年。過去台灣怡客咖啡、Is Coffee橫行的年代，一杯接近200元的飲料可以說是咖啡界的精品，而星巴克也早說了，我賣的不只是咖啡，是一個喝咖啡的環境，在這個情境下，你可以免去書櫃的灰塵與老舊的擺設，進入一個美好的情境。

相信不少人都有類似的經驗，網路購買的商品與描述不符，或是買衣服按照尺碼選擇尺寸，但收到的商品試穿後卻不如人意。即使能退換貨，多一道手續總是麻煩，期待穿新衣的心情大打折扣。

在這個時代，實體店經營應拋棄過去單純陳列的模式，能提供貼心的服務，還能在商品促銷上注入巧思。情境到位的實體店，能讓顧客感受體驗的樂趣，它賣的是情懷。

回到逛書店，若書店能跳脫傳統陳列暢銷榜與某類新書的形式，加入策展概念，將書籍與情境緊密結合，或許能讓讀者在情感上產生共鳴，才不至於抹煞一代愛書人的熱情。