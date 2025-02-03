智慧經營／前鼎光電董事長葉政彥 搭上全球網路競速大賽

國內高速傳輸需求持續受到5G、Alot、智慧電子及雲端運算等各種應用的帶動，而光纖通訊元件大廠前鼎（4908）創立於1998年7月，成立至今已走過26個年頭，不僅見證高速運算的崛起，也憑藉旗下打造的光收發模組及光纖次模組，成功搭上這波席捲全球的網路競速大賽。

展現專業 抓住市場

前鼎董事長葉政彥表示，自己並非先知，只能靠著專業能力與務實的個性時刻觀察市況需求，並適時搶進布局。事實上，前鼎是由前董事長葉文彥一手創辦，葉政彥接續經營之後，近年成功搭上火熱的矽光子題材，並帶動股價持續向上成長。

葉文彥在創立前鼎之前，曾擔任宮前五金董事長一職，當時宮前五金因為突然接獲了一筆來自上詮快削黃銅棒的龐大訂單，讓葉文彥心中冒出了「這個生意一定很好做」的想法，而這也成為他創立前鼎的主要契機。

而就在前鼎正式創辦的隔年，光通訊產業迎來了高速的成長，來自全球市場的需求遠大於供給，當時西門子也來台灣，四處打聽並尋求產能支援，並尋遍了所有的光通訊廠商，最終看中擁有來自工研院光電所、電通所及航太中心技術人才的前鼎，並與前鼎達成協議開始長期合作。

建置產線 接獲大單

回顧當初，西門子為了讓作為合作夥伴的前鼎，自家製工廠及產品都能達到「國際級」水準，特地派遣多名工程師來台駐場超過半年的時間，以手把手的方式協助前鼎將生產流程大幅升級，並建立完整的流水線，而這也讓團隊一舉晉升國際級廠家，並接獲不少國際廠商的訂購大單。

前鼎旗下產品為光收發模組及光纖次模組，受到資料中心興建、5G基地台擴增等利多拉抬，整體營運表現也已重返成長軌道。而隨著高速傳輸需求的增長，作為光纖通訊主力大廠的前鼎，也不斷受到國內外關鍵應用業者的重視，此時葉政彥作為組織的掌旗手，為因應科技帶來的變化與機會，積極帶領團隊進行技術升級，這也是前鼎能搭上這波矽光子商機的主因。

需求上升 營運可期

這二年受惠AI狂潮，應用在AI領域高性能計算和數據中心環境的矽光子技術受到來自世界各地的重視，也因此帶動以前鼎為首的相關概念股走勢飆升。隨著矽光子成為科技業的全新焦點，前鼎營運也備受期待。

展望未來，隨著全球市場對5G以及更高速率網路的需求持續增加，專注於光收發模組的製造與封裝，並致力於設計和研發雷射二極體及相關光纖通訊產品的前鼎，握有良好的發展空間，葉政彥也看好隨著市場需求持續上升，整體營運狀況有望穩定成長。

葉政彥表示，公司團隊將透過相互交流，不斷進行技術的提升，持續強化自身競爭力，同時進一步提升股東價值。