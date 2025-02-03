2024年總銷售業績破兆元 永慶春酒席開近600桌慶豐收、最大獎抽休旅車

永慶房產集團2024年大豐收！集團3日在南港展覽館席開近600桌，近6,000名永慶夥伴及眷屬一起喝春酒，現場嗨抽千項獎品，最大獎更送出一輛休旅車，引爆全場高潮。

永慶房產集團董事長孫慶餘3日率領高階主管，舉杯感謝所有永慶夥伴在2024年的全力投入，不僅集團2024年總銷金額締造1.09兆元新紀錄，幫助約13萬組次的客戶，尤其集團總店數突破1,900店再寫新猷，2025年新的一年，集團將持續努力，相信全集團很快就可以突破2,000店。

2024年永慶房產集團成交件數超過66,000件，合計為約13萬組的買賣雙方客戶完成購售屋服務。

永慶房產集團3日集團春酒，包括內政部地政司司長王成機、中華民國全國商業總會前理事長張平沼、國立政治大學校長李蔡彥、世新大學校長陳清河，以及24位不動產仲介公會理事長與貴賓都蒞臨祝賀，且現場還請到宅男女神安心亞、實力唱將家家、新生代樂團麋先生和亞洲天王任賢齊輪番上陣。

孫慶餘表示，感謝產官學三方和同業好友，一起把不動產環境塑造的越來越好，讓房仲產業成長茁壯。也讓永慶房產集團達到1,900店、總人數2萬9,800人、總銷破兆元的規模。2025年、新的一年，集團將持續努力，相信很快就可以突破2,000店。

孫慶餘指出，現在詐騙橫行，人在家中坐，詐騙天上來，在詐騙案例越來越多下，永慶跟內政部地政司攜手舉辦「預防房產詐騙公益講座」，教育消費者提早預防，保障民眾財產安全。2025年永慶會持續做更多防詐的公益服務，為消費者打造公平安全的房產交易環境。

王成機表示，肯定永慶在不動產交易安全上面的努力，2024年永慶集團舉辦了600場「預防房產詐騙公益講座」，超過3萬人受益，他並代表內政部致謝。

2024年永慶房屋有高達156位經紀人員年度業績突破千萬，年度業績冠軍吳政陽，業績更直逼5,000萬元；3日在集團「年度超越巔峰業績競賽頒獎典禮」上，吳政陽更乘坐千萬元超跑進入頒獎典禮會場，引起集團同仁歡呼。