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1月六都買賣移轉棟數較去年同期降溫逾四成 專家：這問題要先解決

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

根據六都地政局公布的1月份建物買賣移轉棟數，2025年1月台北市1,604棟，月減35.1％、年減44.5％；新北市2,862棟，月減37.7％、年減50.5％；桃園市2,789棟，月減36％、年減36％；台中市3,249棟，月減30.1％、年減39.5％；台南市1,380棟，月減32.1％、年減44.3％；高雄市2,342棟，月減29.8％、年減43.6％，1月六大主要都會區總計建物買賣移轉棟數14,226棟，月減33.7％、年減43.2％。

展望2025年，中信房屋研展室副理莊思敏表示，由於「銀行房貸水位警報尚未解除」，央行是否會再次升級打炒房措施也影響著買方心態。

她強調，在此情況下，第1季的交易量能恐怕難見起色，若後續房貸問題得到緩解，市場買氣也將有望出現溫和回溫的情況。

莊思敏指出，1月適逢農曆新年，放假天數又多，導致近期購屋民眾的步伐明顯放緩。

莊思敏分析，除季節性因素外，值得注意的是，現階段的民眾普遍會更傾向以實價登錄作為購屋決策的主要參考，若賣方出價與實價登錄行情相差不大，則成交機會就會大大提高；若經議價後，賣方的出價仍較實價登錄高出不少，那購屋民眾也將望而卻步，轉而尋找其他物件。

1月六大主要都會區總計建物買賣移轉棟數14,226棟、月減33.7％、年減43.2％；展望2025年，中信房屋研展室副理莊思敏認為，由於「銀行房貸水位警報尚未解除」，央行是否會再次升級打炒房措施影響著買方心態。中信房屋提供
1月六大主要都會區總計建物買賣移轉棟數14,226棟、月減33.7％、年減43.2％；展望2025年，中信房屋研展室副理莊思敏認為，由於「銀行房貸水位警報尚未解除」，央行是否會再次升級打炒房措施影響著買方心態。中信房屋提供

實價登錄

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