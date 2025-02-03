東陽總裁吳永祥開春亮紅髮 期許2025年業績再衝高
東陽（1319）2024年稅前EPS衝9.16元，3日開工舉行新春團拜盛會，總裁吳永祥「紅頭髮」驚喜亮相，兌現承諾外更代表著新的一年鴻運當頭，期許金蛇年營收、獲利再衝高！
全球最大的汽車AM(售後維修市場)2024年自結合併營收255.96億元，累計合併稅前淨利為55.3億元，累計稅前EPS 9.16元，自結稅後EPS 7.3元，帶領東陽業績創新高，寫下史上最賺紀錄，更表示2025年東陽目標紫氣沖天。東陽董事長吳永祥兌現達標承諾，開春頂著象徵喜氣的紅頭髮跟同仁一起開工拜年。
吳永祥表示，接任總裁後對所有客戶、員工宣布，「東陽EPS 6元染紅，幹部接力在EPS 9元染紫，目標紅到發紫，經營更上層樓」，為時時勉勵目標必達，所以戴紅色眼鏡、紅色手錶、紅色手機，連辦公室都充滿紅色用品，就是提醒自己要領軍推升業績達標，2024年順利達第一階段目標，所以「紅頭髮」驚喜亮相。
要有好的業績要領軍打仗，要跟員工站在一起，吳永祥每天幾乎是家裡、工廠兩點一線，帶領幹部、員工不斷整理整頓，打造成全球最先進的自動化生產線，提升產能、品質及出貨量能，將產線效益最大化，良率、利潤才能顯現出來。
東陽一步一腳印，經過產線的整理整頓改善，已實際反映在經營成果上，東陽從2012年(吳永祥總裁上任)到2024年，獲利成長近6倍，負債比大幅降低，具有充裕穩定的現金流，支應購地擴廠，得以掌握未來成長動能。
東陽因應目前AM市場需求熱絡，緩解本廠的空間利用，積極擴建新產能，以及未來3-5年成長需求為目標搶攻市場商機。吳永祥更強調要AM團隊持續拉大與競爭者的距離，從訂單、生產、到出貨都一定要順，掌握市場成長；OEM深耕研發創新，積極業務合作，發展產品利基，期許2大事業群永續經營，推升業績更上層樓。
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