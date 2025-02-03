快訊

卓榮泰拍板！公務機關全面禁用Deepseek 研究機構須經報准

國道1號嚴重塞車！轎車自撞護欄 2人拋飛車外1人雙腿均斷

大S猝逝…疾管署緊急說明流感趨勢 估「2原因」春節後疫情升

立凱電更新客戶認證進度 擴大全球市場布局

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

鋰智財供應商立凱-KY（5227）3日更新最新客戶認證進度，顯示公司在全球鋰電池市場穩步成長。目前，立凱電擁有92家有效客戶，其中48家為主要客戶，積極拓展印度市場，並見證歐洲市場的大者恆大效應，部分客戶的量產規模開始擴增。

隨著歐美政府推動去中化及在地化生產政策，立凱電在2024年下半年增加了5家新客戶，包括來自日本的知名車廠、歐洲的4家動力電池廠商及新創、儲能顧問公司。藉由日本車廠跨足LFP電池的開發，將展現出更強的市場競爭力，更使得LFP在中低端電動車市場中占據更大的市占率。而歐洲新增客戶應用涵蓋電動車、電動公眾運輸工具及儲能等領域，且客戶多數為國際知名公司，終端客戶與銷售市場更遍及全球。

立凱電強調，儲能與電動車（EV）客戶的產品開發需長達3至5年，因此公司將定期於每年1月和7月發布客戶產品開發進度，並在符合保密協議的情況下，向股東提供透明更新。

目前，立凱電已有9家主要客戶進入第3及第4階段的認證過程，涵蓋歐洲、美國、日本、韓國及亞洲市場。未來，立凱電的出貨範圍將不僅限於儲能領域，也將涵蓋電動車及電動貨卡。

立凱電已於2022年轉型為鋰智財供應商，並由立凱電授權技轉客戶量產，供貨給第4期的客戶。立凱電將持續專注在產品開發及服務第1至3期的客戶，採取分工合作模式，分散供應鏈風險，並促進全球市場成長。

電動車

延伸閱讀

北歐嚴寒考驗！24 款電動車冬季續航測試 Polestar 3擊敗Model 3奪冠

1月才去日本！王心恬曝流感嚴重明星全團safe秘訣

Nissan將於12月停產墨西哥製QX50、QX55 全因川普要增關稅？

5年內若做不出賺錢電動車⋯ 福特CEO：我們未來市場會只剩北美

相關新聞

新北1月房市交易棟數較去年同期減37.7% 「這3區」少最多

新北地政局今公布1月房市交易，共移轉2862棟，較去年同期少37.7%。交易移轉棟（戶）數以淡水區、新店區、三重區減少較...

美吾華、懷特、安克生技新春團拜 新年展望「三箭齊發」

美吾華生技集團今天舉行新春團拜，創辦人暨董事長李成家表示，集團持續秉持以變迎變、穩健開創的精神，專注自有品牌與通路深化合...

不受春節連假影響 和泰1月市占46.6%創歷史新高

受農曆落點較早導致工作天數減少，及部分消費者提前準備過年影響，1月車市共登錄35064台，年減22%，汽車龍頭和泰車旗下...

智慧經營／潤隆建設總經理林暐鈞 以身作則 親上第一線

興富發集團旗下小金雞潤隆建設近年在南北雙布局，營運有聲有色，潤隆總經理林暐鈞從基層一路做起，他表示，在這一行，溝通、協調...

點子農場／市場學校有三意

網紅「少年阿公」方子維在宜蘭的南北館市場長大。過去十年來，他把菜市場當成學校，帶領世界各國的遊客走讀在地的歷史文化超過千...

管理錦囊／三面向凝聚團隊向心力

隨著商業活動高度發展，員工的自主意識日益提升，雖然有助於凸顯員工個人的才智與能力，但隨之而來的是組織與員工之間的互動、溝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。