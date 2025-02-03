立凱電更新客戶認證進度 擴大全球市場布局

鋰智財供應商立凱-KY（5227）3日更新最新客戶認證進度，顯示公司在全球鋰電池市場穩步成長。目前，立凱電擁有92家有效客戶，其中48家為主要客戶，積極拓展印度市場，並見證歐洲市場的大者恆大效應，部分客戶的量產規模開始擴增。

隨著歐美政府推動去中化及在地化生產政策，立凱電在2024年下半年增加了5家新客戶，包括來自日本的知名車廠、歐洲的4家動力電池廠商及新創、儲能顧問公司。藉由日本車廠跨足LFP電池的開發，將展現出更強的市場競爭力，更使得LFP在中低端電動車市場中占據更大的市占率。而歐洲新增客戶應用涵蓋電動車、電動公眾運輸工具及儲能等領域，且客戶多數為國際知名公司，終端客戶與銷售市場更遍及全球。

立凱電強調，儲能與電動車（EV）客戶的產品開發需長達3至5年，因此公司將定期於每年1月和7月發布客戶產品開發進度，並在符合保密協議的情況下，向股東提供透明更新。

目前，立凱電已有9家主要客戶進入第3及第4階段的認證過程，涵蓋歐洲、美國、日本、韓國及亞洲市場。未來，立凱電的出貨範圍將不僅限於儲能領域，也將涵蓋電動車及電動貨卡。

立凱電已於2022年轉型為鋰智財供應商，並由立凱電授權技轉客戶量產，供貨給第4期的客戶。立凱電將持續專注在產品開發及服務第1至3期的客戶，採取分工合作模式，分散供應鏈風險，並促進全球市場成長。