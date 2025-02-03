大宇資取得S級手遊代理權 《無盡夢迴》預計第2季上市

遊戲研發商大宇資（6111）3日宣布取得S級手機遊戲《無盡夢迴》台港澳與東南亞地區代理權，產品預計今年第2季正式上市，藉此衝刺上半年營運成長。

據悉，《無盡夢迴》以夢境冒險為題材，玩家化身捕夢者，穿梭神秘詭譎夢境世界，每位夢靈都有獨特故事背景和特殊技能，玩家可以自由選擇與這些風格迥異的夢靈並肩作戰。

《無盡夢迴》去年在中國大陸市場開啟事前預約後就取得排行榜第一名，同年11月底正式公測後，迅速登上Apple Store榜首，並累計破千萬名註冊玩家，展現驚人的市場吸引力，被列為S級手機遊戲產品。

大宇資表示，未來《無盡夢迴》在台灣上市後，也會推出專屬在地化版本，提供更具共鳴的遊戲內容，全力滿足玩家需求，並期盼成為公司上半年遊戲業務營收主力。

大宇資去年度營收51.06億元，年增57.8%，創歷史新高。大宇資新春公布取得S級手機遊戲產品的多地區代理權後，後續也將陸續發布新遊戲進度，藉此穩定推升遊戲業績，為營運再添柴火。

其他轉投資方面，大宇資去年透過集團母公司、子公司等方式，成功併購日本餐飲集團，持股100%，並將日本當地十一個品牌納入麾下，餐廳內容涵蓋火鍋、串燒、居酒屋、燒肉、漢堡排、關東煮等。

其中，最知名的餐廳則包括築前屋居酒屋，目前築前屋在台灣信義區也設旗艦店，在日本直營店則有超過40家，大宇資預估今年在日本的展店規模將倍增，餐飲營收貢獻也將從去年的5億元，倍增到10億元。

展望今年營運，大宇資在遊戲本業衝刺以及餐飲、電子業轉投資等多方挹注下，公司內部預料營運將會比去年更好，將會是成果豐碩的一年，展望持樂觀態度。