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運用 AI 及大數據 交通部今年春節運輸表現亮眼

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部3日指出，今年春節連假疏運共計11天，各疏運單位在節前運用AI技術及大數據分析籌備運能，針對疏運尖峰需求及可能造成旅客外溢情形，並規劃鐵公路跨運具聯防機制，加上疏運期間各疏運單位依疏運計畫，機動調整疏運措施，已順利完成疏運作業。

交通部表示，在鐵公路大眾運輸部分，今年春節9天連假，較2024年7天長，台鐵高鐵日平均運量與去年大致持平，但國道客運因推出國道客運史上最高6折優惠之吸引，即使今年假期長，使旅客較為分散，日平均運量仍較去年上升達5%；另就整體運量觀之，國道客運今年共計122.5萬人較去年增加高達31%，成效非常亮眼；臺鐵計802萬人，較去年增加18.7%、高鐵有254萬人，較去年增加21.5%，顯示大眾運輸系統運量均有明顯成長。

春節期間，南部地區地震較為頻繁，影響台鐵及高鐵正常運行，鐵公路疏運單位皆依原規劃啟動聯防機制等措施，包括台鐵各車次對號列車，行經台中及高雄時，均加停台鐵新左營站及臺鐵新烏日站，並開放站票，以方便旅客就近利用雙鐵「聯合疏運」，高鐵則規劃引導台鐵旅客搭乘自由座等措施，另公路客運亦協助於中斷路段辦理旅客接駁。相關因應措施，並已透過雙鐵官網、1968APP等推播，以利民眾掌握相關資訊選擇最適合運具。

交通部指出，今年大年初四為北上運量最尖峰時刻，當日雖是疏運高峰期間，車站及車廂內皆未見擁擠情形，顯示雙鐵聯合疏運引導措施奏效。

最後，交通部感謝各疏運單位及同仁，在假期間堅守崗位服務民眾，在本次鐵公路通力合作下，公共運輸有明顯提升，尚能符合民眾需求與期待。今年疏運成果驗證AI技術及大數據分析已能更精準掌握民眾需求與動態，可供大家明確的參考規劃行程，因此，呼籲民眾在未來連續假期，持續多加利用公共運輸。

台鐵 國道客運 高鐵

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