房市霸王級寒流來了 房仲：剛性需求區也急凍

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經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

歷經「金龍海嘯」，加上1月底適逢春節假期，今年1月房市移轉棟數大幅萎縮，住商機構統計六都地政局資料指出，六都1月買賣移轉棟數總計14,226棟，各大都會區不分南北皆大幅萎縮，房市出現霸王級寒流。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，央行去年9月啟動第七波信用管制，全台買方出手轉為謹慎，而歷經疫情後多頭，賣方對價格仍有所堅持，買賣雙方認知拉大，加上工作日大減，交易量明顯下滑。

綜觀六都地政局資料，台北市1月買賣移轉棟數月減35%、年減44%；新北市月減37%、年減50%；桃園市月減36%、年減36%。台中市月減30%、年減39%；台南市月減32%、年減44%；高雄市月減29%、年減43%。

六都總計1月買賣移轉棟數為14,226棟，月減33.7%、年減43.2%。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，2024年9月央行推出第七波信用管制措施後，交易量逐月緩降，僅去年12月適逢年底房市旺季，出現短暫回溫趨勢，直至今年1月，春節提前到來縮短交易時程，加上政府打房重挫市場，買賣雙方缺乏信心，兩大因素形塑出這波「房市霸王級寒流」。

另值得注意的是，新北市1月移轉棟數與去年同期相比，年減率達50.5%，亦即交易量形同腰斬。

賴志昶指出，新北市重劃區議題濃厚區域如新莊、三重、板橋及淡水等處，過去單月移轉棟數輕鬆破500棟，今年1月移轉棟數卻皆僅約200至300餘棟，顯示主打剛需買盤、首購族群區域，受這波寒流衝擊，年輕買方亦對市場頗為觀望，加上區域近年來隨疫情後房市多頭而大幅起漲，讓首購族購屋腳步相繼放緩。

徐佳馨補充，市場上雖說銀行申貸排隊問題減緩，惟買賣雙方對價格頗有落差，同時又逢美國政壇巨變，讓自住與置產型買方出手皆更為蹉跎，是整體交易趨緩主因。

綜觀市場，部分蛋白區域或中古物件，漸有降價個案出現，不過減幅不大，惟未來是否隨交易量緊縮，出現消費者所期待的房市下修，仍需看股匯市場穩定程度而定，2025年為過去房市多頭後的第一波新案大交屋潮，是否牽動價格表現，值得留意。

六都1月買賣移轉棟數統計。表／住商機構提供
六都1月買賣移轉棟數統計。表／住商機構提供

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