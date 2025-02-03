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春節長假、新青安退燒影響 1月房市再吹冷風、買氣驟減逾三成

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2025年蛇年的春節來得比龍年早，導致今年1月的工作天數僅17天，加上新青安購屋潮降溫，因此較其他月份減少約3成。台灣房屋集團提供
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2025年蛇年的春節來得比龍年早，導致今年1月的工作天數僅17天，加上新青安購屋潮降溫，因此較其他月份減少約3成。台灣房屋集團提供

六都今年1月的買賣移轉棟數已出爐！分別為台北1604棟，月減35.1%，年減44.5%；新北2862棟，月減37.7%，年減50.5%；桃園2789棟，月減36%，年減36%；台中3249棟，月減30.1%，年減39.5%；台南1380棟，月減32.1%，年減44.3%；高雄2342棟，月減29.8%，年減43.6%；總計六都1月共14226棟，月減33.7%，年減43.2%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2025年蛇年的春節來得比龍年早，導致今年1月的工作天數僅17天，較於其他月份減少約3成，也影響到買賣移轉的行政作業，使各都均繳出年月雙減的成績單。

張旭嵐指出，去年初正逢新青安激發的首購潮升溫，如今已逐漸反轉降溫，加上公股行庫的放款態度依然保守，民眾申貸仍須等候，使今年1月的交易量，不論年月表現都明顯縮水3~4成。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，除了年假因素外，去年淡水、三重、新店等地，都有許多新案完工交屋，但2025年交屋量減，尤其淡水的淡海市鎮與新店的央北重劃區，去年初適逢交屋高峰期，今年初則少了交屋潮挹注，導致量能銳減，也因而放大新北市的年減幅度。

重劃區

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