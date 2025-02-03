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富邦媒舉行開工儀式 董座蔡明忠喊聚焦三大核心戰略

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
momo富邦媒舉行2025開工誓師儀式，董事長蔡明忠（前排右四）表示，以三大核心戰略布局，重塑價值鏈，引領電商新生態。富邦媒／提供
momo富邦媒舉行2025開工誓師儀式，董事長蔡明忠（前排右四）表示，以三大核心戰略布局，重塑價值鏈，引領電商新生態。富邦媒／提供

台灣電商領導品牌富邦媒（8454）3日舉行開工誓師儀式，以「重塑未來、引領產業」為核心，正式啟動新一年度的轉型與成長計劃。富邦媒董事長蔡明忠率團隊傳遞策略重點：以創新技術、數據驅動和永續發展為三大支柱，全面推動產業升級，帶領台灣電商產業邁向全球視野的新高度。

董事長蔡明忠對員工表示，2025年，富邦媒將憑藉深厚的市場洞察和技術實力，帶領電商產業邁向新的高度。希望透過創新和數據的應用，讓消費者買得更輕鬆、更滿意，幫助合作夥伴找到更多機會，為社會帶來長遠的正向影響。

總經理谷元宏強調，面對科技快速演進與市場競爭日趨激烈的局勢，富邦媒將秉持「靈活應變、長期布局」的策略，確保每一項目標都能具體落地。

富邦媒指出，今年將以三大核心戰略布局，重塑價值鏈，引領電商新生態，包括拓展 mo店+ 合作生態圈，深化零售媒體網絡（RMN）、以及推進綠色物流體系。

mo店+ 已成為富邦媒平台生態的重要支柱，其商品數量突破百萬件，涵蓋了豐富的地方特色品牌與中小型商家產品。2025年，富邦媒將加強資源整合與技術支持，持續賦能商家，幫助其提升市場競爭力，並為消費者帶來更多元且高品質的選擇，實現雙向價值共創。

富邦媒運用精準數據分析與AI技術，為品牌商和廣告主提供高度個性化的行銷解決方案，同時優化消費者的購物旅程。透過這一策略，momo有效促進品牌與消費者之間的雙向媒合，讓消費者更快速找到符合需求的產品，也讓品牌能更準確地觸及目標受眾，實現市場的良性循環與共同成長。

物流創新是富邦媒實現永續願景的關鍵支柱。2025年，momo將透過智慧化路徑規劃、配送效率提升及碳排減量技術，將綠色物流的效益最大化，讓每一次配送成為減少環境負擔的實踐，並攜手消費者共同打造低碳生活新標準。

momo富邦媒舉行2025開工誓師儀式，董事長蔡明忠表示，要以創新技術、數據驅動和永續發展為三大支柱，正式啟動新一年度的轉型與成長計劃。富邦媒／提供
momo富邦媒舉行2025開工誓師儀式，董事長蔡明忠表示，要以創新技術、數據驅動和永續發展為三大支柱，正式啟動新一年度的轉型與成長計劃。富邦媒／提供

富邦媒 消費 電商

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