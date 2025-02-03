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石化能源大國搶占再生能源市場 關鍵金屬「銅」將成最大受益商品

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

街口投信表示，根據路透社的報導，阿拉伯聯合大公國國營能源公司馬斯達爾與菲律賓簽署一項價值150億美元的可再生能源協議，將合作開發太陽能、風能和電池儲能係統，以減少對化石燃料的依賴並增加清潔能源在其電力結構中的比例。

此外，智利銅業委員會Cochilco表示，智利在2034年將銅礦產量提高至554萬噸，達到全球產量的27.3%，較2023年增加5.6%。該委員會還預測，到2034年，剛果民主共和國的銅產量將占全球的13.6%、秘魯則占10.2%。全球最大的商品交易商嘉能可公司表示，2024年該公司的銅產量為95.2萬公噸，較2023年的101萬噸下降6%，並低於先前預期的產量下限。

智利環境保護部門進行將近三年的調查後，且下令「全面、徹底」關閉倫丁礦業公司（Lundin Mining）旗下的阿爾卡．帕羅薩銅礦（Alcaparrosa），而關閉的主因是2022年該礦場附近出現一個直徑寬達36米，深度高達60多米的巨大天坑，因而引起全球的廣泛關注。智利環境保護部門官員表示，調查顯示該礦場的天坑與過度開採礦石有關。

天坑 智利

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