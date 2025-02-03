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超商雙雄年節業績旺 交通幹道型商場業績倍增

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

受惠年節期間長達九天連假，超商雙雄業績強強滾，全家（5903）與統一超（2912）旗下7-ELEVEN鮮食、咖啡等業績成長向上。另外，交通幹道型商場業績較去年成長二至三倍，表現亮眼。

全家表示，過年整體業績向上，其中以差異化鮮食品類表現最為突出，推估主因為年節期間許多餐廳、小吃店休息，便利鮮食成為民眾餐食首選，如義大利麵品牌「uno pasta」成長超過一成，而外出走春方便帶著走的即時鮮食，如壽司手捲、新型態熟食區炸烤物、三明治皆呈成長態勢，杯裝飲品的 Let’s Café與私品茶業績亦持續向上。

另外，全家指出，年節期間全家幹道型商場受惠民眾返鄉出遊，業績皆較平時成長近兩倍，其中蘇澳服務區因過年往返宜蘭花蓮遊客增加，帶動業績較平時成長三倍以上。

7-ELEVEN也表示，集結全台逾7,000家門市與風景區、交通轉運及觀光型商場等門市，並串聯新春各項優惠活動，帶動整體業績成長一成。其中，幹道型與風景區周遭門市自助熟食區、可隨時加熱開吃的冷凍品與鮮食、湯品等商品，銷量平均較春節前一周成長兩成；方便即食的加熱飯糰、冷藏小點、烘焙麵包等與CITY系列飲品，銷量更成長四成。7-ELEVEN表示，掌握大年初一節令茹素習俗，蔬食商品取得不易，相關商品銷量較春節前一周成長近三成。

此外，今年春節國道與西濱快速公路湧入大量出遊車潮，7-ELEVEN表示，因為處於交通轉運商場業績與來客較一般假日成長兩倍以上，包含泰安、仁德、東山、關廟與大安休息站等。另去年底全新改裝的清水服務區人潮更勝以往，春節九天連假整體業績較去年春節成長五成以上，突破往年過年連假整體業績；7-ELEVEN清水綻門市販售的思樂冰跟「酷聖霜」霜淇淋、不可思議茶BAR等銷量更較一般假日成長十倍。

全家 春節 連假

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