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新北1月房市交易棟數較去年同期減37.7% 「這3區」少最多

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北地政局今公布1月房市交易，共移轉2862棟，較去年同期少37.7%。圖／新北地政局提供
新北地政局今公布1月房市交易，共移轉2862棟，較去年同期少37.7%。圖／新北地政局提供

新北地政局今公布1月房市交易，共移轉2862棟，較去年同期少37.7%。交易移轉棟（戶）數以淡水區、新店區、三重區減少較多，除本月新成屋、中古屋移轉棟（戶）數均有減少外，也遇春節連假，工作日減少導致移轉件降低。

地政局統計，2025年1月房市交易移轉棟數共計2862棟，較2024年12月減少1735棟，減少幅度37.7%。

其中交易移轉棟（戶）數以淡水區、新店區、三重區減少較多，與2024年12月相較分別減少329棟、241棟、232棟，分析除因本月新成屋、中古屋移轉棟（戶）數均有減少外，也跟春節連假而工作日減少所致。

另以交易案件量來看，新北市2025年1月交易件數為3208件，較113年12月減少2023件，減少幅度38.7%。

房市 連假

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