好市多開工拜拜供品種類多受歡迎 熱食處站立區網讚超方便

新年開工求好運，買拜拜供品就到美式賣場好市多（Costco）。有網友負責採買公司開工的拜拜零食，發現好市多零食種類不但多且包裝特別，很受同事歡迎；更讓人驚喜的是熱食用餐區新增站立區，讓會員們享用美食更方便。貼文獲網友們迴響，許多人分享在好市多買拜拜零食好吃，包裝又彭派，更有不少獨家品，飲料品項選擇也多，也是熱門拜拜供品。

原po在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，公司拜拜頻率不低，她負責拜拜供品採購，之前同事們就抱怨拜拜零食千篇一律，經常拜完沒人要拿，她想零食種類要多元採買還是得到好市多，因為常會有新品牌零食或比較特別的包裝，她文中除了發問網友們在好市多買拜拜零食都怎麼挑外，還有新發現，就是在美食用餐處新增可站立區，她認為對在賣場吃東西的客人很友善，尖峰時刻座位區超滿，現在有站立區真的方便很多，也可促進翻桌率。

貼文一出，許多網友分享拜拜開工大多到好市多採買拜拜零食，除了選擇多外，包裝也都很彭派，有網友說，「超愛特殊包裝，很多都是獨家款外面買不到。」也有網友說，大公司買的量大很划算，一次買足，每個月拿一部分拜拜。還有飲料選擇多元大家也很愛。

另外，熱食用餐處新增站立區也是網友熱議的焦點。大家紛紛點讚，都說這樣用餐超方便，過年這幾天到賣場都有享用到。有網友說，之前因為常常沒位置，有一陣子沒有在好市多直接開吃，現在熱狗洋蔥可以自己加，加好加滿拿去站立區吃很方便。