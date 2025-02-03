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台灣1月新車掛牌數月減15.1% 2月遇工作天數干擾續減

中央社／ 台北3日電

根據業者統計，今年1月台灣新車掛牌數3萬5064輛，月減15.1%，年減21.8%。展望2月，產業人士評估，由於2月工作天數較少，預估2月掛牌數約2.4萬輛，年減8%至9%，預估今年全年台灣新車市場規模近46萬輛，將較去年略微成長。

根據統計資料，1月台灣新車掛牌3萬5063輛，較2024年12月4萬1302輛減少15.1%，比去年同期4萬4821輛減少21.8%。

業界人士指出，1月因農曆年假較早，工作天數減少，加上部分消費者提前準備過年，影響1月新車掛牌數。

根據統計，和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌1月合計登錄數1萬6351輛，較去年同期成長6.5%，是14年來歷年同期次高，合計市占率46.6%，囊括1月在台新車掛牌總市場冠亞軍，雙品牌在台販賣合計市占率也創下歷史新高。

中華汽車代理MG品牌交車動向也備受關注，中華車指出，1月掛牌數與前幾個月輛數相差不多，除了適逢年假工作天數短、多數車型自製率持續對應外，預期需要一些時間讓消費者回流。

觀察進口車，根據統計，1月進口車登錄數1萬6580輛，月減16.6%，年減13.1%，市占率較去年12月的48.1%降至47.3%，其中1月高級車款登錄數9793輛，市占率降至27.9%。電動車大廠特斯拉（Tesla）1月掛牌數365輛，高級進口車款排名降至第5。

新車 進口車

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