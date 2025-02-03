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和泰車董座黃南光：和泰車一月高市占幾乎是台灣車市一半 創歷史新高

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
和泰車新春團拜。（和泰車提供）
和泰車新春團拜。（和泰車提供）

龍頭車廠和泰車新春團拜，董事長黃南光在致詞中表示，今年元月和泰車的高市佔幾乎佔台灣車市一半，創下歷史新高，是個很好的開始。

黃南光表示，回首去年，公司的全年營收及車輛販賣台數，獲利表現亮眼；公司也持續優化移動業務，集團在 MaaS 業務的推展上，滿足顧客的各項需求，以創新思維進行數位轉型。

今年是蛇年，蛇又稱小龍，在傳統文化中象徵智慧、靈巧與變革，充滿前瞻與進取的精神。展望 2025 年，期許同仁持續發揮敏捷思維與靈活應變的能力，迎接市場挑戰，攜手共創移動服務新未來，前進下一個更耀眼的里程碑。

南光 和泰車 車市

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