快訊

iPhone 17 Air有「完美尺寸」！7大升級配超薄外型勾魂Pro果粉

日本流感疫情嚴重，本周又有「最強寒流」警報

大S日本染病猝逝…導遊目睹「流感4天奪命」 後悔沒做一事

元月車市年減二成 除和泰車外幾乎都衰退

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

2025年開年首月車市戰報出爐， 1月份因農曆年假較早導致工作天數減少，及部分消費者提前準備過年影響，總市場登錄35,064台，年減21.8%，龍頭車廠和泰車（2207）預估2月車市規模將在2.4萬台，比起去年同期仍然少了9%。

和泰汽車旗下TOYOTA與LEXUS品牌於1月份合計登錄16,351台，為14年來次高，僅次於2021年19,936台，市占率達46.6%，比去年同期逆勢成長6.5%，除強勢囊括1月總市場冠亞軍頭銜外，雙品牌在台販賣合計市占率亦創下歷史新高。

和泰車元月掛牌奏捷，旗下TOYOTA品牌受惠小改款COROLLA CROSS新車效應帶動休旅車款販賣，並於1月維持交車禮優惠促銷下，締造絕佳販賣成績，旗下共5款車於本月繳出千台以上佳績，在全市場銷售TOP5車型搶下了4個名次；最強國產休旅車COROLLA CROSS熱銷4,336台，持續稱霸市場全車種銷售NO.1；進口休旅車型RAV4也不遑多讓，以2,107台稱霸一般進口休旅車級距。小休旅新秀YARiS CROSS也持續市場好口碑，以1,829台站穩級距冠軍。另外，國產小商車TOWN ACE也以1,545台成為國產輕型商用車銷售冠軍。

Lexus 1月登錄3,591台，年增16.7%， 1月高級車登錄9,793台，年減6.9%，總市場占比27.9%。

和泰車對於2月份的預估，除了整體車市2.4萬台之外，旗下兩品牌的銷售目標TOYOTA+LEXUS 9,200台，市占率約38.3%。主要是TOYOTA 2月將針對熱銷車款RAV4提供80萬、COROLLA CROSS 50萬之高額零利率專案，並享全車系5年14萬公里延長保固等優惠，期望持續吸引消費者的購車買氣。

休旅車 和泰車

延伸閱讀

2025新春1月車市掛牌3.5萬輛 Town Ace、J Space激戰!

Toyota旗下Hino商用車 在美國竟面臨巨額罰款！

【回顧展望系列】銷售王者TOYOTA新年動態 大改款RAV4及全新純電車將登台

2024年台灣汽車市場銷售報告：一般品牌SUV篇

相關新聞

美吾華、懷特、安克生技新春團拜 新年展望「三箭齊發」

美吾華生技集團今天舉行新春團拜，創辦人暨董事長李成家表示，集團持續秉持以變迎變、穩健開創的精神，專注自有品牌與通路深化合...

不受春節連假影響 和泰1月市占46.6%創歷史新高

受農曆落點較早導致工作天數減少，及部分消費者提前準備過年影響，1月車市共登錄35064台，年減22%，汽車龍頭和泰車旗下...

智慧經營／潤隆建設總經理林暐鈞 以身作則 親上第一線

興富發集團旗下小金雞潤隆建設近年在南北雙布局，營運有聲有色，潤隆總經理林暐鈞從基層一路做起，他表示，在這一行，溝通、協調...

點子農場／市場學校有三意

網紅「少年阿公」方子維在宜蘭的南北館市場長大。過去十年來，他把菜市場當成學校，帶領世界各國的遊客走讀在地的歷史文化超過千...

管理錦囊／三面向凝聚團隊向心力

隨著商業活動高度發展，員工的自主意識日益提升，雖然有助於凸顯員工個人的才智與能力，但隨之而來的是組織與員工之間的互動、溝...

經濟選書／跟中國做生意 迎接戰時經濟

對亞洲人來說，2020年最具歷史意義的事件，不是影響整個地球的新冠肺炎，而是台灣在技術上領先美國：次年夏季，美國英特爾（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。