元月車市年減二成 除和泰車外幾乎都衰退

2025年開年首月車市戰報出爐， 1月份因農曆年假較早導致工作天數減少，及部分消費者提前準備過年影響，總市場登錄35,064台，年減21.8%，龍頭車廠和泰車（2207）預估2月車市規模將在2.4萬台，比起去年同期仍然少了9%。

和泰汽車旗下TOYOTA與LEXUS品牌於1月份合計登錄16,351台，為14年來次高，僅次於2021年19,936台，市占率達46.6%，比去年同期逆勢成長6.5%，除強勢囊括1月總市場冠亞軍頭銜外，雙品牌在台販賣合計市占率亦創下歷史新高。

和泰車元月掛牌奏捷，旗下TOYOTA品牌受惠小改款COROLLA CROSS新車效應帶動休旅車款販賣，並於1月維持交車禮優惠促銷下，締造絕佳販賣成績，旗下共5款車於本月繳出千台以上佳績，在全市場銷售TOP5車型搶下了4個名次；最強國產休旅車COROLLA CROSS熱銷4,336台，持續稱霸市場全車種銷售NO.1；進口休旅車型RAV4也不遑多讓，以2,107台稱霸一般進口休旅車級距。小休旅新秀YARiS CROSS也持續市場好口碑，以1,829台站穩級距冠軍。另外，國產小商車TOWN ACE也以1,545台成為國產輕型商用車銷售冠軍。

Lexus 1月登錄3,591台，年增16.7%， 1月高級車登錄9,793台，年減6.9%，總市場占比27.9%。

和泰車對於2月份的預估，除了整體車市2.4萬台之外，旗下兩品牌的銷售目標TOYOTA+LEXUS 9,200台，市占率約38.3%。主要是TOYOTA 2月將針對熱銷車款RAV4提供80萬、COROLLA CROSS 50萬之高額零利率專案，並享全車系5年14萬公里延長保固等優惠，期望持續吸引消費者的購車買氣。