台北、桃園1月買賣移轉慘 房仲：今年面臨30萬保衛戰
台北、桃園上午公布今年1月的買賣移轉棟數，台北為1604棟，月減約35%，年減約44%；桃園2789棟，月減約36%，年減約36%，雙雙繳出年月雙減的成績單。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，蛇年的春節來得比龍年早，導致2025年1月工作天數遠少於其他月份，影響到看屋，也影響買賣移轉行政作業。
另外，去年初正逢新青安激發的首購潮升溫，如今則因央行第七波信用管制，房市正處反轉逐漸降溫，加上目前公股行庫的放款態度依然保守，民眾申貸仍須等候，使今年1月的交易量，不論年月表現都明顯縮水。
張旭嵐進一步指出，自從去年央行祭出第七波信用管制後，市場量縮趨勢鮮明，加上國際間的關稅戰再起，牽動全球物價水位與台灣的科技業發展，展望蛇年整體買氣偏向保守，若政策沒有太多變化的情況下，預估2025年全年全國的買賣移轉量，將面臨30萬棟保衛戰。
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