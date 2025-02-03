美吾華、懷特、安克生技新春團拜 新年展望「三箭齊發」

美吾華生技集團今天舉行新春團拜，創辦人暨董事長李成家表示，集團持續秉持以變迎變、穩健開創的精神，專注自有品牌與通路深化合作、生技新藥保健齊發與智慧醫療影像創新醫材，開創生技產業新局。

懷特新藥研發的處方藥「懷特血寶」，主要適應症是癌因性疲憊症（Cancer-Related Fatigue, CRF），今年續納健保給付，包括成大、高醫、北榮、馬偕等90%以上醫學中心，上百間醫療院所進藥使用，超過400名腫瘤專科醫師開立處方。

懷特新藥總經理李伊伶表示，去年與各大醫學中心完成「懷特血寶」上市後臨床研究，發現合併術前放療於晚期食道癌患者，可提升患者的存活率；合併化療能幫助早期乳癌患者提高用藥順從性；健保真實數據顯示，91%患者報告顯示癌疲憊有改善，85%患者達到整體治療的正面效果。

上述成果陸續發表於Scientific Reports《科學報告》、TIBCS台北國際乳癌研討會、ASSMN亞洲外科代謝與營養學會研討會、ESMO歐洲腫瘤學學會大會...等國際指標醫學大會與期刊。

懷特新藥的另一種新藥「懷特痛寶」，是治療急性中到重度疼痛之新藥，具強效及低成癮性特點，已獲得超過20家醫療院所，包含指標醫學中心進藥作為術後止痛使用。

李伊伶表示，隨著醫療進步，癌症已漸漸被視為可長期共存的慢性病，維持癌後生活品質已是重大熱門議題，懷特近年從植物新藥跨入植物保健領域，提供病人完整照護。

另外，安克生醫研發超音波影像AI創新醫材，安克生醫總經理李伊俐指出，經臨床證實，甲狀腺超音波輔助軟體在不開刀情況下，能輔助醫師精準判讀，良性腫瘤的辨識率較傳統檢測準確度超過50%，對惡性腫瘤的辨識率也大幅提升，今年有望納健保給付，正等待共擬會議舉行。

智慧睡眠檢測系統具免過夜、十分鐘完成睡眠呼吸中止症篩檢特性，去年12月醫療科技展與健診醫療單位合作，提供民眾作為快速檢測工具，今年也將持續與更多企業的職福會及醫療院所的健診單位合作，達到早期診斷、精準治療的成果。

李伊俐也表示，美吾華全新工廠獲得「GMP」、「綠建築標章」雙認證的，已於2024下半年如期完工啟用，大幅提升品質、產能與生產效率，也對節能減碳做出貢獻。