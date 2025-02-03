不受春節連假影響 和泰1月市占46.6%創歷史新高

受農曆落點較早導致工作天數減少，及部分消費者提前準備過年影響，1月車市共登錄35064台，年減22%，汽車龍頭和泰車旗下TOYOTA、LEXUS品牌1月共登錄16351台，為近14年來次高，更逆勢成長6.5%，市占率高達46.6%，也創歷史新高。

和泰車表示，TOYOTA今年1月登錄12,760台，年增3.9%，單一品牌市占率36.4%，主要受惠小改款COROLLA CROSS新車效應帶動休旅車款販賣，並於一月維持交車禮優惠促銷下，締造販賣成績，旗下共5款車於本月繳出千台以上佳績，在全市場銷售TOP5車型搶下4個名次。

和泰車表示，最強國產休旅車COROLLA CROSS熱銷4336台，持續稱霸市場全車種銷售龍頭；進口休旅車型RAV4也不遑多讓，以2107台稱霸一般進口休旅車級距；小休旅新秀YARiS CROSS也持續市場好口碑，以1829台站穩級距冠軍，國產小商車TOWN ACE也以1545台成為國產輕型商用車銷售冠軍。

和泰車表示，Lexus 1月登錄3591台，年增16.7%，市占率36.7%，高級車市場排名第一，其中休旅車系中NX車系銷售1607台，為高級車單一車系龍頭，RX車系登錄811台，為中大型豪華休旅車級距中銷售數量表現最佳的車系。

和泰車也說，預估2月銷售約在2.4萬台左右，較去年減少9%。