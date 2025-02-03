「連鎖式都更」奏效！信義兒福5大基地全搞定了

國家住都中心表示，信義兒福公辦都更案5大基地已於今年1月全數招商完成，住都中心借鏡日本大手町都更模式，在台首創連鎖式公辦都更，成功攜手國美、順天、大陸、冠德、遠雄等五家建設團隊注資190億元，將在總面積達2.83公頃的土地下，打造信義區全齡社區和新創聚落。

國家住都中心表示，日本旅遊正夯，東京車站和洋折衷的建築樣式，搭配耶誕跨年的燈飾活動，吸引各國旅客湧入朝聖，東京車站前的「丸之內」地區結合歷史保存與商業開發，更是都市更新的經典案例。

但東京著名的都更不只有「丸之內」，北側相鄰的「大手町連鎖式都更」從使用者的角度出發，建立「先建後拆」的都更模式，成為都市更新借鏡學習的最佳範本。

住都中心表示，「大手町」位處交通系統核心，聯通五條路線，是東京地鐵系統的最大站，地下聯通道還可直達JR東京車站，直通日本34個都道府縣，是商務旅客的住宿首選地區。

「大手町」過去是金融、貿易、資訊、傳媒等大型企業總部所在，因應建物機能老舊而有更新需求；但若採原址拆除重建，將導致企業須暫時遷離，待完工後再搬回。

為確保大型企業在更新過程中正常營運，「大手町連鎖式都更」運用「土地交換、先建後拆」手法，使參與更新的企業在興建期間仍可於原址持續運作，不受都更工程影響，因而得以有效地提升區域內土地所有權人的參與意願。

國家住都中心借鏡東京大手町經驗，在台北市信義區成功推動「信義兒福連鎖式都更」。

信義兒福基地原位處都市較邊陲地帶，於1960年代，為了協助難民立足社會、陪伴難民孩童成長，成立中華職業訓練中心、台北兒童福利中心。

隨著都市發展東移、建物逐漸老舊、機能衰退，財政部國有財產署及內政部國土管理署近年開始構思公辦都更的可能性，但因兒福中心營運空間需求與行政機關未達成共識而停滯。

2018年國家住都中心成立後接手，了解兒福中心希望幼兒園能維持在地營運，因而提出「權值整合、產權交換、先建後拆」的連鎖式都更策略，優先興建新的幼兒園空間。完工後，舊的兒福幼兒園可以無縫接軌進駐，持續陪伴信義區孩童成長。

信義兒福連鎖式都更共分5案分期分區推動。首案B1-1基地，於2020年招商成功，建築預計今年第四季竣工。待相關行政作業完成，師生們將可從屋齡近40年的兒福中心，搬入師生期待已久的嶄新幼兒園。

國家住都中心表示，信義兒福公辦都更採用跨街廓整體規劃，將鄰近松山車站、原為職訓中心的A1、A2基地，打造為全齡友善生態社區，配置高齡友善出租住宅、醫療服務、高齡日照中心、住宿型長照設施等機能。

鄰近信義計畫區的B1-1、B1-2&3-2、B2基地，延續大五分埔服飾產業的精神，結合出租住宅、新創共享辦公空間、產業種子基地，吸引青年創業與設計工作者進駐；並設有托嬰中心與幼兒園，滿足年輕家庭的需求。