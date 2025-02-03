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王品初二、初三單日營收破億！春節湧近80萬人 業績拚再創新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

金蛇年農曆連假好旺，國人歡慶團圓，餐飲業大發利市。龍頭股王品（2727）全台340餘家餐廳來客熱烈，初二、初三連續2天來客數超過16萬人，單日營收均突破1億元，再度創下台灣上市櫃餐飲集團的新紀錄。王品表示，初一至初五來客數估超越78萬人次。受惠於春節行情，法人也看好王品台灣事業群1月業績將再次改寫歷史新高紀錄。

今年春節連假長達9天，王品集團僅除夕一天全台公休，大年初一起全台23個品牌、340餘家餐廳開門營業，國人展現聚餐、團圓熱情，「西堤牛排」、「陶板屋」、「聚日式鍋物」、「和牛涮」、「原燒」等聚餐品牌來客熱烈、業績火熱，最應景的中餐品牌「享鴨」、「丰禾」、「莆田」同步躍升，帶動集團初二「回娘家」、初三「走春」連續2日單日營收均突破1億元佳績，全台來客數也連續2天超越16萬人次，再次締造集團亮眼成績。

累計初一至初五，王品集團來客數估超越78萬人次，較去年同期成長，加上外帶年菜、冷凍年菜業績挹注，法人也看好王品台灣事業群1月業績將再次刷新歷史新高紀錄。

營收 王品集團 餐飲業

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