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200戶被一戶卡死 還能都更嗎？專家曝兩種結果

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

近期有網友在「買房知識家」詢問，「我們家符合都更，前後談了快10年，現在只缺一戶就可以重建，但是他們一直拖著要求更好的條件，他們不同意，我們200多戶都沒辦法改變，真的很氣」，引起網友熱議，認為遇到釘子戶難道就無法都更了嗎？

全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，都更碰到釘子戶是很多都更實施者的困擾，不過，依據法令，碰到釘子戶，依然可以強制都更。其中，在非優先劃定的一般地區，都更門檻為80%，也就是只要都更戶同意比例只要超過八成，就可以送件，依法都更進行「權利變換」。

而若是在優先劃定區域，則只要75%。如果是海砂屋等有崩塌危險的迅行劃定區，50%同意，就可以進行都更。

不過，雖然釘子戶無法阻擋都更程序進行，但可以拖延。由於都更流程與會議繁雜，包含公聽會、聽證會、公開展等，只要有不同意戶陳情，就會延長審議時間，也因此這種都更案常常一拖就十年以上，甚至更久。

另外，針對釘子戶，如果只是單純想取得更好利益才願意都更，需小心可能成為「都更孤島」。目前都更案的釘子戶，常見的下場，就是直接被排除在都市更新範圍外，建商僅對同意戶的土地辦理都市更新，這可能造成釘子戶的房產價值大減，想要多分一點，最後卻得不償失。

都市更新 都更 釘子戶

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