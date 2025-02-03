晶碩外泌體生力軍將登101！看童子賢打造集團第三隻腳

晶碩（6491）扮集團醫材先鋒部隊，生醫祕密武器將問世。看好美顏市場商機，隱形眼鏡大廠晶碩成立的美彤生醫正式推出外泌體臉部保養品，3月正式上市，晶碩董事長郭明棟延攬專業團隊，自研專利蘭花及葡萄柚等植物萃取精華技術，搭配和碩（4938）研發的手持美容儀，將在台灣101以快閃店形式搶吃國際市場，迎來新一波成長契機。

「社會富裕後，不論男女都會希望更漂亮！」和碩董事長童子賢說。這番話也點出集團為何看重美顏產品市場前景，晶碩跨入彩拋隱眼市場，至2024年已經連續6年營收創高，在晶碩董事長郭明棟操刀下，晶碩2021年就超車精華光學全年營收，目前穩居台灣上市櫃隱形眼鏡龍頭，今年更打響進軍生醫美容保養品新春第一炮。

身為集團大家長，童子賢曾親自配戴晶碩彩色日拋亮相，幫晶碩新品宣傳，此次他也將與101董事長賈永婕一同出席幫美彤外泌體新品快閃店記者會站台，顯示對此產品重視度。美彤的外泌體保養品將搭載和碩自研手持美容儀銷售，美容儀可以幫助擦保養品時加速吸收導入，是女性護膚市場熱門品項，也等於宣示和碩投身百家爭鳴的美容儀市場。

不過，問童子賢是否已經開始使用外泌體護膚？他笑說還沒有試用過，但已試用過集團其他研發祕密武器。

郭明棟3年前從童子賢手中接下晶碩董事長重任，上任第二個月就成立美彤生醫及通路平台「晶澈」，加速擴張產品線，晶澈目前除近90家門店，更開發眼部健康食品，「美彤」則專注美容相關生技醫療市場。

郭明棟延攬工研院以潘博士為首的4位專家投入醫美產品研發，目前已經取得9項外泌體專利，其自研外泌體商品「泌柚系列」及「泌蘭極致系列」保養品，取自葡萄柚跟蘭花，將於2025年3月正式發表，手握其他植物萃取技術，會於下半年陸續發表推出。

和碩近年對醫美健康照護市場相當關注，過去曾自揭已投入醫美雷射產品研發，此次自研的手持式家用美容儀也將於3月同時現身，據了解，全球美容儀市場規模一年高達6000億元，而日本市場達300億元，台灣也有20幾億元市場，「我們認為這可以是集團發展的第三隻腳」和碩主管表示。

尤其台灣尚未有火紅的美容儀品牌壟斷市場，日本大廠PANASONIC熱門美容儀尚未登台，和碩透過設計人體工學握把及水滴型導入頭，期望戰國時期以本土品牌搶吃市場，讓愛美人士可以從眼角到臉頰都能充分照顧，長期目標則是會朝醫美診所用等級器材方向發展。

法規鬆綁「外泌體」成醫美界當紅炸子雞

外泌體是近一年醫學美容界最熱門的產品，《再生醫療發展法》去年許可下開始盛行，純植物來源相對人體或動物來源更安全及人道，加上歐洲跟中國大陸等多國禁止人體外泌體，更讓純植物來源外泌體成醫美界明日之星。

郭明棟指出，外泌體是一種生物細胞分泌的特殊雙脂質膜活性囊泡，負責傳遞細胞訊息，僅30~150奈米，顆粒非常細小，但卻富含蛋白質、小分子及生長因子等活性成分，可以修復或活化細胞，肌膚吸收穿透性提高12倍，也成為醫美界熱門保養品材料，美彤計畫推出掛Aquamax品牌的12款外泌體產品，搶攻全球市場。

為何晶碩集團能快速搶攻當紅醫美炸子雞「外泌體」商機？郭明棟坦言，團隊早在8~10年前就開始研究，所以早已有基礎，「我們是台灣擁有最多外泌體專利的生醫廠商！」郭明棟表示，由於童子賢重視智慧財產權，為跟其他業者做出產品區隔，美彤也已經申請五案九件外泌體專利，包括五個原料證，有的已經取證，有的還在陸續審查中。

由於研發團隊過去是藥品研發背景，更重視安全跟品管，為提高安全度，避免過敏等可能性，美彤也找醫師團隊指導，並取得SGS驗證，該產品更已於2024年更拿下日本東京創新天才國際發明獎，日本美容展也已經取得許多客戶詢問，未來日市場也將成為美彤出海重要首發地之一。

郭明棟為美彤新品上市也費許多心思，美彤除邀各研究機構研究其功效，更直接從百貨專櫃買來國際三大美妝保養品牌瓶瓶罐罐，有黑的有棕的，又跟台灣本土生醫品牌PK，動用超過500人次做盲測，「直到我們的都勝出，才決定推出這個產品，我們是非常有信心他的功效！」郭明棟表示。

外泌體是奈米分子好吸收，同時更是載體，可以協助保養品深入肌膚。「舉例來說，若一般保養品擦60天有效，外泌體5天就有感覺。」郭明棟用理工男角度分析保養品的特性，竟也格外好懂，他也親自下海自己用，用好氣色幫自家產品背書。