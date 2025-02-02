智慧經營／潤隆建設總經理林暐鈞 以身作則 親上第一線

興富發集團旗下小金雞潤隆建設（1808）近年在南北雙布局，營運有聲有色，潤隆總經理林暐鈞從基層一路做起，他表示，在這一行，溝通、協調都是自己的強項，也因此，潤隆的業務運作才可以如此順遂。

使命必達 順應公司文化

林暐鈞擁有應用英語、營建工程系雙學位，畢業後因緣際會進入興富發集團，沒想到從基層的土開小員工，一路做到了總經理，而這一待就是20多年。

林暐鈞表示，過去在興富發集團開發部做了約莫十多年，一直到2023年4月才接任潤隆總經理，原先公司高層打算從外部找人才，但總裁鄭欽天看到林暐鈞的努力與認真，讓他接任潤隆總經理，事實上，他自己從沒想過有一天會擔任總經理。

談到個人最大的優勢，林暐鈞謙虛地說，自己的個性很圓融，這也是做土開一路以來培養出來的態度，在公司內部，因為他的協調性很強，善於溝通，很多事情就可以處理得更順暢，進而帶動公司的效率與氛圍。

「當然，以身作則也是必要的。」林暐鈞說，經營管理沒有秘訣，就是把大老闆交代的事情辦好， 順應公司文化，照顧好下面的員工，並且以身作則給所有同仁看。

事實上，一間公司的氛圍感很重要，如果工作氣氛環境好、員工做得舒服，整間公司自然就會愈來愈好，而大家也會知道，在這間公司，只要認真、努力，任何人都有機會往上爬。

談起職涯一路走來印象最深刻的事，林暐鈞笑說，以前在土開時，因為一個都更案去拜訪地主，結果其中一位地主可能為了想在家族成員面前展示話語權、主導權，直接拿了一疊資料丟在地上，叫他去撿起來，甚至後來還口出狂言說「有看到嗎？這就是建商」。

面對這種突如其來的小插曲，林暐鈞不但沒有挫折、生氣，反而還展現了高EQ，林暐鈞談到，雖然後續這個都更案沒有做成，但因為這件事，反而讓大家更看到了自己做事的態度。

勇於面對 化壓力為動力

儘管坐上總經理的位置，林暐鈞仍然親力親為，常常都是站在第一線去面對市場狀況，像是去年9月19日央行祭出第七波選擇性信用管制後，房市買氣迅速下滑，林暐鈞馬上和員工說要調整銷售策略，甚至回到個案現場，親自指導實品屋、樣品屋等該如何規劃，才能帶給消費者更好的購屋體驗。

最後，林暐鈞表示，日常工作中難免會有壓力，但是年輕人面對壓力時，絕對不要害怕、退卻，「因為每一個壓力，都是成長的動力，熬過來了就是自己的」。