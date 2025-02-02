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經濟選書／跟中國做生意 迎接戰時經濟

經濟日報／ 大衛．巴維雷斯
《歡迎來到戰時經濟》書封，大是文化／提供
《歡迎來到戰時經濟》書封，大是文化／提供

對亞洲人來說，2020年最具歷史意義的事件，不是影響整個地球的新冠肺炎，而是台灣在技術上領先美國：次年夏季，美國英特爾（Intel Corporation）承認無法大規模生產7奈米晶片，將委託台灣的台積電製造。台積電市值隨即攀升至4,500億美元，而英特爾市值則下跌至2,000億美元。

在技術方面，中國以三大支柱為基礎，完全不同於美國傳統上遵循的模式：

首先，從上而下集中領導的產業政策，制定國家層級的主要優先發展產業；再者，實施有利於國家冠軍企業的措施，這些企業未來都要成為中國硬實力班底；最後，實現「自給自足」的目標，避免受到外國任何影響，特別是根據新的國家數據安全法，禁止任何「敏感」資料出境，但沒有明確定義何謂「敏感」。

這項新法規可能很快就會變得荒謬無理。例如，國際物流公司因此無法確認其船隻在中國水域的位置。

這個模式令人想到柏林圍牆倒塌前的東德。儘管看起來是取得鐵幕另一端科技珍寶的好機會，東德國有資產託管局（Treuhandanstalt，按：東德在兩德統一前建立的機構，旨在將人民企業重新私有化。人民企業是東德企業的主要形式，1945年至1960年代初，東德的私有企業被大規模國有化，轉為人民企業）在1990年代初期的私有化計畫，很快就證明是場災難。

2015年，中國的清華紫光集團曾有望成為半導體的未來世界領導者，但幾年後卻背負310億美元的龐大債務。

如今，即便是該領域的「國家冠軍」中芯國際，其投資額也只有競爭對手，也就是公認世界領導企業──台積電的五分之一。中芯國際與其同業長江存儲一樣，必須定期進行資本重整，以填補巨額營運虧損。反之，美國的科技霸權建立在民營企業對工業的大膽投資、政府補助跨國企業的擴展，以及全世界最優秀的人才上。美國《財星》雜誌（Fortune）列為500強的企業中，近45％是由移民創立的，由此可知，民族大熔爐正是美國成功的源泉之一。

北京的政治選擇導致其他東方國家與之脫鉤，並迫使西方選擇去風險化。中國歐盟商會（European Union Chamber of Commerce in China）深具魅力的前主席伍德克（Jörg Wuttke），對在華歐洲企業的命運做出了精闢分析。

他認為，西方企業根據所屬產業不同，將在中國受到不同等級的對待。首先，「商務艙」等級保留給那些可以為中國帶來境內尚未成功發展，但企圖掌握的專業技術產業，因為這是中國「想做的」。

再來，「經濟艙」等級分配給那些必須面對中國本土競爭的產業，這是中國「即將要做的」；最後，「貨艙」等級用在那些從事北京當局認為對未來具有戰略意義的產業，中國最終必須在這個領域達到主導全球的地位，這是中國「未來要做的」。

因此，2022年10月召開的中共20大象徵與過去斷絕，這層意義遠遠超過習近平全面掌權這一點。它很可能會帶領我們走向從未踏過的道路。

雖然過去我們曾經目睹古巴、辛巴威和北韓的馬克思列寧主義，但這一次，全球20％的國民生產毛額將遭受損害，其破壞力不只影響在華企業，更涉及全球範圍。

策略專家指出，當有一位握有至少10％市場的玩家決定改變遊戲規則時，市場就會被顛覆。不論是與中國做生意，或是在中國做生意，都將與以往不同。

（摘自《歡迎來到戰時經濟》，大是文化出版）

台積電 美國

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