管理錦囊／三面向凝聚團隊向心力

隨著商業活動高度發展，員工的自主意識日益提升，雖然有助於凸顯員工個人的才智與能力，但隨之而來的是組織與員工之間的互動、溝通與關係，以及員工對於組織的認同度等，都會因此改變，而這一連串的改變也帶來新的管理議題。團隊向心力（team centripetal force）就是其中一個重要議題。

團隊指的是一群有共同目標之人的組合，而向心力指的是具有共同的中心思想。因此，如何讓一群具有共同中心思想的人，緊密合作與團結在一起，就成了形塑高績效團隊的重要方法。

向心力的凝聚是一個動態的過程，只要是團隊成員無論職位高低，都不能置身事外。因此，向心力不僅是維持團隊的必要條件，也是團隊能否發揮戰力甚至潛能的重要因素，更是取得並維繫組織之市場競爭優勢的基石。

那麼要如何凝聚團向心力，建立出一個士氣高昂的團隊？可以透過以下三個內部面向著手。

面向一：歸屬感

管理者可以透過聆聽、關心及適時表達支持，而不只是關注個人的績效與表現，讓組織成員獲得群體接納與認同的回應。

例如，球隊主事者能夠聆聽建言並積極回應，讓球員與球隊之間能夠相互了解、彼此尊重，進而產生球員們共同的認知與被認同的感受。

面向二：榮譽感

管理者可透過觀察、了解及激勵，鼓勵組織成員發揮所長，超越自我。讓組織成員充滿自信全心投入，培養在乎讚譽的積極進取精神。

例如，參加球賽的隊員，因為具有榮譽感而更有上進心，在球場上自然就會全心全力拚搏，成果也就會顯現在賽事的成績上。

面向三：成就感

「蔡格尼效應（Zeigarnik effect）」提醒我們，人們會一直記得還未兌現的承諾，而不是已經完成的工作成果。管理者應引導組織成員，找到自己生命的意義並努力實現它，便能創造出滿足感、愉悅感與幸福感。

例如，在外人看來，球隊的成就是球賽冠軍的光環，但是對於球員們來說，完成一件對自己具意義的事情，那種滿足與幸福的感受，或許才是成就真正的核心。

透過以上三種感受的驅動力，來凝聚團隊內部向心力，藉以驅動外在的行為來發揮潛能。以上三種驅力都屬於持久、有效的激勵力量。

以此次中華隊榮獲世界12強棒球賽冠軍，來看團隊成功的關鍵。那看似奇蹟的背後，其實是團隊向心力的累積，就如同隊長陳傑憲所言：「我們一路不被看好、被當作笑話，但我們團隊真的很棒，努力地走到了最後。」

中華隊給我們在管理上的啟示是，一個成功的團隊，必須能夠有效凝聚團隊向心力，由內而外，實至名歸。