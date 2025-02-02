點子農場／市場學校有三意

網紅「少年阿公」方子維在宜蘭的南北館市場長大。過去十年來，他把菜市場當成學校，帶領世界各國的遊客走讀在地的歷史文化超過千次，也用創意把逛菜市場發展成一門有公益的生意。

去年，方子維與美國、加拿大、義大利、澳洲、印度、斯里蘭卡等世界農業旅遊大國同台競爭，在義大利獲得了「世界農業旅遊獎（World AgriTourism Awards 2024）」，宜蘭縣長也頒獎盛讚他是台灣之光。

最近，方子維和朋友們在南北館市場裡創辦了「市場學校」，還在學校裡設直播間，和海內外的朋友分享他的「菜市場學」。我去探望他的時候也順便錄了一集節目。我笑著說自己是來送禮的，帶了「三意」來祝賀市場學校開學，市場是充滿創意、公益和生意的地方。

方子維問我，要如何在市場裡實踐三意？我說，用一個字「玩」，把課程變得好玩，並在玩的過程中學習。就像他帶遊客走讀菜市場，看見市場裡的人文和歷史，也聆聽各種故事，再凝聚關心市場文化延續的朋友，大家用這種方式玩下去，會讓市場更三意。

宜蘭南北館市場不僅是一個交易場所，更是一個充滿創意的文化空間。每個攤位背後都有一段歷史，每位攤販都是一位說書人。方子維將這些文化碎片編織成一部活的故事書，用市場走讀的方式，把這些故事分享給來自世界各地的旅人。他還讓私廚廚師從市場裡選材創作菜色，讓平凡的菜市場變成了國際級的餐桌靈感源頭。

市場的公益價值在於它是社區的心臟。方子維將市場變成「市場學校」，讓全國的學校把這裡作為戶外教學場域，讓學生們在玩樂中學習食物來源、生態保護與文化傳承。

同時，市場學校也是三意的擴散平台：

一、創意教育：讓市場變成有趣的教室

在市場學校裡，課程充滿創意的體驗。學員可以扮演攤販，學習如何介紹產品；也可以參加烹飪課程，從市場挑選新鮮食材，再動手烹飪屬於自己的「市場料理」。這些活動不僅激發創造力，也讓學員更理解食物與生活的連結。

二、公益平台：凝聚社區力量

市場學校的另一個目標是成為公益平台，凝聚關心市場文化與永續發展的力量。透過直播和國際合作，把台灣的市場文化介紹給世界，並邀請國內外的專家來分享永續經營的經驗。

三、生意創新：發展永續市場經濟

市場學校也可以推動新的經濟模式，例如將市場活動與文創商品結合，開發市場主題的周邊產品，或與國際旅遊業合作，讓市場成為旅遊行程的重要一環。

錄製節目的時候，我們也聊到可以合作推動新一波的人文創新運動。市場不僅是教育基地，更可以成為國際人文交流的平台。把市場變成一個實踐三意教育的基地。邀請國內外專家來設計課程，甚至定期舉辦國際交流活動，把各國的市場文化帶進宜蘭，讓本地市場變得更加豐富多彩。

市場學校也是「地方創生」的推動引擎，把市場變成一個推動全球人文創新的重要節點。根據經濟部商業司的統計，目前全台灣共有842處傳統市場，遍全國各地，是台灣人日常生活中不可或缺的一部分。如果能從宜蘭出發，把市場學校經驗發展到台灣各地甚至海外，將會是門收入可觀的生意。