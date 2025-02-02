百貨九天連假買氣旺 SOGO、遠百業績開紅盤

農曆春節連續九天假期帶動逛百貨公司的人潮，遠東SOGO、遠東百貨均表示業績攀升，吸引大批人潮。SOGO表示，整體業績表現有成長逾兩成的好成績；遠百也指出，總體業績表現成長近一成。

遠東SOGO表示，今年春節九天假期，整體業績表現成長逾兩成，人潮亦有兩位數成長。年假九天，出國人數雖多，留在台灣逛百貨走春的民眾也不少，今年內需消費力看起來也不錯，業績明顯成長。在忠孝館，過年假期整體業績表現成長就超過25%，入店客數也有兩位數成長。復興館業績及人潮亦有兩位數成長。

SOGO指出，今年過年期間天氣降溫利多、年假天數長等因素，加上SOGO最高回饋13%促銷力度大，帶動男女童服飾，戶外休閒用品有超過三成的成長。同時黃金，3C手機，高階智能手錶、按摩椅，家電等商品也熱銷。美妝新品，及頂級高價保養品，也受消費者青睞。

此外，過年期間親朋好友聚會多，SOGO表示，忠孝館、復興館各主題餐廳、美食街在餐期期間更是一位難求。在其他各項集客活動也發揮綜效，其中忠孝館規劃的人氣IP史努比特展，及知名運動品牌特賣，加上復興館的「瓦楞紙雕展」，還有包括初一到初三連續三天的福袋大獎等活動，都成功集客吸引客人來到東區走春逛街。

遠東百貨則表示，小龍迎春全台11家店以豐富熱鬧的應景活動吸引人潮，再加上低溫助攻帶動買氣攀升，帶動總體業績表現成長近一成，其中台中大遠百、板橋大遠百、遠百信義A13業績表現及成長均佳，為小龍年開紅盤。持續冷颼颼，家飾禦寒商品飆出三成佳績，運動休閒服飾和男女童裝也有高達兩成的帶動，餐飲更是人氣旺旺有1.5成的好成績。